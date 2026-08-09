AK Partili Hacıoğulları'ndan Sanatçılara Barış Çağrısı

Haber: Ogün AKKAYA

(TBMM) - AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları, yarın görüşmelerine başlanması beklenen "çerçeve yasa" öncesi sanatçılara çağrıda bulundu. Arzen, "Hadi Sezen Aksu, hadi gülümse… Hadi Yılmaz Erdoğan, Kıraç, Tarkan; bu ülkenin bütün sanatçıları hadi, gün bugün; alın elinize sazı, vurun teline Ahmet Kaya gibi bam bam diye" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da yarın "çerçeve yasa" olarak adlandırılan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanması bekleniyor.

AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları, Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, yarın başlayacak görüşmelere ilişkin sanatçılara çağrıda bulundu.

Arzen Hacıoğulları, "Yarın, yüzyıllık yalnızlığın sonu, yarın Türk ve Kürt kardeşler kucaklaşacak, bin yıl önce Malazgirt'te olduğu gibi. Türküler, şarkılar söylenmeli, davul zurnayla zeybekler, halaylar, horonlar çekilmeli" dedi.

Sanatçılara seslenen Arzen Hacıoğulları, "Hadi Sezen Aksu, hadi gülümse, işte, o şehre o film geldi. Barış kapıda, marifet, barışı bekletmemek. Barışın sırrı bu" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yeni bir döneminin yazıldığını belirten Arzen Hacıoğulları, "Orhan Pamuk'un bir gün okuyup hayatını değiştiren Türkiye kitabı şimdi yazılıyor rengarenk kalemlerle. Hadi Yılmaz Erdoğan, Kıraç, Tarkan, bu ülkenin bütün sanatçıları hadi, gün bugün alın elinize sazı, vurun teline Ahmet Kaya gibi bam bam diye" diye konuştu.

Arzen Hacıoğulları, konuşmasını "Bazı günler tarih yazılmaz, bazı günler tarih bestelenir" sözleriyle tamamladı.