Tarkan ücretsiz konser verecek

Ankara'da 5 Haziran'da sahne alacak olan megastar Tarkan'ın konseri için sınırlı sayıda ücretsiz bilet dağıtılacak.

TARKAN'DAN HAYRANLARINA MÜJDE

Megastar Tarkan, Koç Topluluğu’nun 100. yıl kutlamaları kapsamında 5 Haziran Cuma günü Ankara'da sahne alacak. Uzun bir aradan sonra Ankaralı hayranlarıyla buluşacak olan ünlü sanatçının bu dev konseri öncesi müjde verildi.

SINIRLI SAYIDA ÜCRETSİZ BİLET DAĞITILACAK

Sınırlı sayıdaki ücretsiz konser biletleri, 2 Haziran Salı günü genel dağıtıma açılacak. Yoğun talep beklendiği için bilet almak isteyen vatandaşların satışa çıkar çıkmaz elini çabuk tutması gerekecek. platformdaki sanal sıra sistemini takip etmesi gerekecek.

