Megastar Tarkan konserleri bitirdi, kızına koştu

Megastar Tarkan, yıllar sonra İstanbul'da sahneye çıkarak adeta bir müzik şölenine imza attı. Yedi yıllık aranın ardından her biri kapalı gişe geçen 10 konserlik dev maratonu tamamlayan ünlü sanatçı, sahnedeki rekor başarısının ardından bu kez kalpleri ısıtan bir anla gündeme geldi. Günler süren yoğun temponun ardından ailesine kavuşan Tarkan'ın kızıyla kavuştuğu anların videosunu paylaştı. Duygu dolu anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

SOLUĞU AİLESİNİN YANINDA ALDI

Türkiye'nin Megastar'ı Tarkan, 7 yıllık aranın ardından İstanbul'da gerçekleştirdiği ve her biri kapalı gişe olan 10 konserlik dev maratonunu tamamladı. Sahnede yıldız isimleri ağırlayan ve servet değerinde bir kazanca imza attığı iddia edilen ünlü sanatçı, konserler biter bitmez soluğu ailesinin yanında aldı.

SAHNEDE ÖZLEMİNİ HAYKIRMIŞTI

Konser maratonu boyunca sahnede sık sık eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya'ya olan özlemini dile getiren Tarkan, yoğun temposunun ardından büyük buluşmayı gerçekleştirdi. Sanatçı, günler süren ayrılığın ardından kızı Liya'ya kavuştuğu o sıcak anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

LİYA'NIN SEVİNCİ: O ANLAR KAMERADA

Paylaşılan videoda, Tarkan'ın kapıdan girer girmez kendisine doğru heyecanla koşan kızı Liya'yı kucakladığı görülüyor. Kızını görür görmez kollarını açan ve onu sevgiyle sarmalayan Megastar'ın mutluluğu yüzüne yansırken, kapı açıldığı anda babasını gören ve "Baba" diyerek çığlık atan Liya'nın heyecanı izleyenleri duygulandırdı. Ünlü şarkıcı da sımsıkı kucakladığı kızını öpmelere doyamadı.

10 GÜNDE 500 MİLYON LİRA

Konserlerde Cem Yılmaz, Sibel Can, Ata Demirer ve Ajda Pekkan gibi dev isimleri de sahnesinde ağırlayan ve İstanbul'u sallayan Tarkan'ın, bu organizasyondan yaklaşık 500 milyon lira kazandığı ileri sürüldü.