Tarkan yaza imaj değişikliğiyle girdi

Megastar lakabıyla bilinen dünyaca ünlü pop sanatçısı Tarkan yıllar sonra radikal bir değişime gitti.

KULİSTE İMAJ DEĞİŞDİRDİ

İstanbul ve Ankara konserlerinin ardından Almanya'nın Dortmund kentinde konser verdi. Dortmund açık hava konserinde hayranlarıyla bir araya gelen sanatçıyı binlerce kişi izledi. Konserden hemen sonra Tarkan, sahne kulisinde imajını değiştirdi. Yaz sezonu için saçlarını kısacık kestiren Megastar, yeni görünümünü sosyal medya hesabından paylaştı. Takipçilerine, “Bu arada Dortmund konserinde sahneden iner inmez kuliste saçlarımı yaz için kısacık kestirdim. Nasıl olmuş? Beğendiniz mi?” sözleriyle seslendi.

ÜNLÜ İSİMLERDEN TARKANA ÖVGÜ

Paylaşım kısa sürede hem dünyada hem de Türkiye'de yoğun ilgi gördü. Kullanıcılar Tarkan'ın yeni imajına binlerce yorum atarken ünlü isimler de paylaşıma kayıtsız kalmadı. Demet Akalın "Daima 1" yorumunu yaparken, Ebru Polat ise "Bir insanın her hali mi güzel olur?" yorumunu yaptı

Kaynak: Haberler.com