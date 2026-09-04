Haberler

Uyuşturucu testi iş hukukunda hangi şartlarla istenebilir?

Uyuşturucu testi iş hukukunda hangi şartlarla istenebilir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Keçiören Belediyesi'nin çalışanlarından uyuşturucu testi talep etmesi tartışma yarattı. Hukukçu Tarkan Zengin'e göre, test için çalışanın açık rızası şart; ancak pilot, şoför gibi kritik görevlerde işe başlarken test istenebilir. İş sözleşmesine madde eklenerek test talep edilebilir, reddeden işe alınmayabilir, pozitif çıkan işçi tazminatsız işten çıkarılabilir.

Keçiören Belediyesi'nin çalışanlarından uyuşturucu testi talep etmesi, iş hukukunda tartışma gündeme getirdi. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, CNN Türk'te işverenin çalışandan uyuşturucu testi isteyebilmesi için iki temel şart bulunduğunu belirtti. Zengin, çalışanın açık rızasının alınması gerektiğini; pilot, şoför, doğrudan vatandaşa hizmet veren işler ve savunma sanayii gibi kritik görevlerde ise testin işe başlarken istenebileceğini ifade etti.

Zengin, toplu sözleşmeler veya iş sözleşmelerine işe başlarken konulacak bir maddeyle bu testin talep edilmesinin önünde yasal engel bulunmadığını söyledi. İşverenin, işe başlamadan önce istenen sağlık raporuna uyuşturucu testini ekleyebileceğini aktardı. Test vermeyi reddeden işçiyi işveren işe başlatmayabilir. Testin pozitif çıkması halinde işveren, iş akdini tazminatsız feshedebiliyor; bu haklı nedenle fesih sayılıyor. Devlet memuru için memuriyetten çıkarma söz konusu olabiliyor. Testi reddeden işçi için de iş sözleşmesini başlatmama veya sonlandırma hakkı bulunuyor. Uyuşturucu kullanmadığı halde testinin pozitif çıktığını düşünen çalışanların ise yasal haklarını kullanabileceği belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi
Olaylı maçın faturası ağır oldu! UEFA’dan Fenerbahçeli futbolculara ceza

UEFA'dan Fenerbahçeli futbolculara şok ceza
Şüpheli sıfatıyla ifade veren Melih Gökçek'ten adliye çıkışında ilk açıklama: Adaletten endişem yok

İfade veren Melih Gökçek'ten adliye çıkışında ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekilin kızının cenazesine katıldı

Erdoğan'dan ahde vefa! Cemaatten helallik isteyip tabuta omuz verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

KKTC'de gemi faciası sonrası 3 yetkili görevden alındı

Gemi faciası bakanın ardından 3 kişiyi daha koltuğundan etti
Arda Turan, Fatih Terim derken Trabzonspor'a sürpriz isim

Arda Turan, Fatih Terim derken Trabzonspor'a sürpriz hoca
Miçotakis'ten Türkiye'ye olay gönderme: Ankara bizimle iyi geçinmeli

İsrail'den silah alınca Türkiye'ye parmak salladı
Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti

Bu görüntü istifa getirdi

3 gün 3 gece süren düğünde milyonluk takı şoku: Gelin gözaltına alındı

Günlerce süren düğünde sahte gelin şoku: Milyonluk takılar ortada yok
Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: 2 ilde 4 yeni nesil suç örgütü çökertildi

İki ilde eş zamanlı düğmeye basıldı: Onlarca gözaltı var

Henüz temas kurulmamış kabile, havadan böyle görüntülendi

Henüz hiçbir şeyden haberleri yok! İlk kez görüntülendiler