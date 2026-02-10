Haberler

Haluk Levent, Tarkan'ı kıskandığını bu sözlerle anlattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü sanatçı Haluk Levent konserinde yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti. Levent, megastar Tarkan'ın İstanbul konserlerine atıfta bulunarak duyduğu kıskançlığı esprili bir dille anlattı.

Haluk Levent verdiği bir konserde Tarkan'ı kıskandığını açıkladı. Şarkı arasında izleyicilerle konuşan Levent, " Tarkan'ı arayacağım, diyeceğim ki: Tarkan seni kıskanmamak mümkün mü? O konserleri gördünüz değil mi? En önde bütün kızlar var… Benim en öndeki adamlara bak" ifadelerini kullandı.

Levent'in bu sözleri izleyicileri güldürürken Tarkan'a esprili gönderme olarak yorumlandı.

Hakan Kanburoğlu
Haberler.com / Magazin
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması! İlk imzalar atıldı

Suudi Arabistan ile dev anlaşma! İmzalar atıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dedikoduyu duyup 4 kişiyi vurdu, özel harekat yaka paça böyle aldı

Dedikoduyu duyup 4 kişiyi vurdu, özel harekat yaka paça böyle aldı
Dehşete düşüren görüntü: 'Yapma, o kız' dese de dinlemedi

"Yapma, o kız" dese de dinlemedi
Bomba iddia! Messi dünya devine başkan olacak

Dünya devine başkan oluyor
Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale

Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale
Dedikoduyu duyup 4 kişiyi vurdu, özel harekat yaka paça böyle aldı

Dedikoduyu duyup 4 kişiyi vurdu, özel harekat yaka paça böyle aldı
Şıvga Gerez hayatını kaybetti! Kurtlar Vadisi'nde 'Cerrahpaşalıların Ablası'ydı

'Cerrahpaşalıların Ablası'ydı! Acı haber geldi
Her maç kulübü 25 bin euro zarara sokuyor! İşte nedeni

Her maç kulübü 25 bin euro zarara sokuyor! İşte nedeni