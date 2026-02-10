Haluk Levent, Tarkan'ı kıskandığını bu sözlerle anlattı

Haluk Levent verdiği bir konserde Tarkan'ı kıskandığını açıkladı. Şarkı arasında izleyicilerle konuşan Levent, " Tarkan'ı arayacağım, diyeceğim ki: Tarkan seni kıskanmamak mümkün mü? O konserleri gördünüz değil mi? En önde bütün kızlar var… Benim en öndeki adamlara bak" ifadelerini kullandı.

Levent'in bu sözleri izleyicileri güldürürken Tarkan'a esprili gönderme olarak yorumlandı.