Amed Sportif Faaliyetler - Sipay Bodrum FK: 1-1
STAT: Diyarbakır
HAKEMLER: Burak Demirkıran, Barış Çiçeksoyu, Ferhat Çalar,
AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erce Kardeşler, Mehmet Yeşil, O. Syrota, Celal Hanalp (Dk. 73 Cem Üstündağ), Sinan Kurt, A. Traore (Dk. 84 Tarkan Serbest), Emrah Başsan, Z. Dimitrov (Dk. 66 F. Hasani), F. Afena-Gyan (Dk. 46 Moreno), M. Diagne, Dia Saba (Dk. 84 Atakan Müjde)
SİPAY BODRUM FK: Diogo Sousa, Omar Imeri, Ali Aytemur, İsmail Tarım, Mustafa Erdilman (Dk. 72 Ege Bilsel), P. Brazao (Dk. 72 Gökdeniz Bayrakdar), Berşan Yavuzay, Yusuf Sertkaya (Dk. 90+2 Adem Metin Türk), Alper Potuk (Dk. 46 Furkan Apaydın), Ali Habeşoğlu, T. Seferi
GOLLER: Dk. 64 Moreno, (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 90+4 İsmail Tarım (Sipay Bodrum FK)
SARI KARTLAR: Dk. 44 Traore, Dk. 87 Atakan Müjde, 90+4 Emrah Başsan (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 6 Brazao, Dk. 45+1 Alper Potuk, Dlk. 90+1 İsmail Tarım, (Sipay Bodrum FK)
KIRMIZI KART: Dk. 5 Ali Aytemur (Sipay Bodrum FK)
1'inci Lig'in 37'nci haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde ağırladığı Sipay Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla puanını 73'e çıkaran Amed Sportif Faaliyetler, 3'üncü sıradaki yerini korudu.