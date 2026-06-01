Tarkan Ankara konseri ne zaman, bilet ücretsiz mi?

Megastar Tarkan, Koç Topluluğu’nun 100. yıl kutlamaları kapsamında düzenlenecek etkinlikte sahne almaya hazırlanıyor. Ankara’da gerçekleştirilecek konser öncesinde bilet dağıtımına ilişkin açıklama yapılırken, sınırlı sayıdaki biletlerin belirlenen tarihte vatandaşların erişimine açılacağı bildirildi.

TARKAN KONSERİ ANKARA'DA NE ZAMAN?

Koç Topluluğu’nun 100. yıl kutlamaları kapsamında düzenlenecek etkinlikte megastar Tarkan, 5 Haziran Cuma günü Ankara’da sahne alacak. Uzun bir aradan sonra başkentte hayranlarıyla buluşacak olan sanatçının konseri, müzikseverler tarafından merakla bekleniyor. Konserin duyurulmasının ardından etkinliğin tarihi ve detayları vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye başlandı.

Ankara’da gerçekleştirilecek konser, Tarkan’ın uzun süre sonra başkentte vereceği konserlerden biri olacak. Sanatçının sahne alacağı organizasyonun Koç Topluluğu’nun 100. yıl kutlamaları kapsamında düzenlenecek olması da etkinliğe yönelik ilgiyi artırdı. Konser tarihi yaklaşırken gözler hem etkinlik programına hem de bilet dağıtım sürecine çevrildi.

TARKAN ANKARA KONSERİ ÜCRETSİZ Mİ?

Konser öncesinde yapılan açıklamada, etkinlik için sınırlı sayıda ücretsiz bilet dağıtılacağı duyuruldu. Biletlerin dağıtımı Biletix platformu üzerinden gerçekleştirilecek. Ücretsiz biletlerden yararlanmak isteyen vatandaşların belirtilen tarihte sistemi takip etmesi gerekecek.

Sınırlı sayıdaki ücretsiz konser biletleri, 2 Haziran Salı günü Biletix'te genel dağıtıma açılacak. Yoğun talep beklenmesi nedeniyle bilet almak isteyenlerin dağıtımın başlamasıyla birlikte işlemlerini hızlı şekilde tamamlaması önem taşıyor. Vatandaşların ayrıca platformda uygulanacak sanal sıra sistemini takip ederek bilet temin sürecini yürütmesi gerekecek.