Alman piyanist Uwe Dringenberg'in Türk eserlerine yorumu, sosyal medyada yoğun ilgi gördü

Stuttgart yakınlarında yaşayan Alman piyanist, besteci ve piyano eğitmeni Uwe Dringenberg, sosyal medyada paylaştığı Ahmet Kaya, Barış Manço, Sezen Aksu, Duman ve Tarkan'ın seslendirdiği unutulmaz eserleri piyanosuyla yorumlayarak Türk izleyicilerin dikkatini çekti.

"Gülpembe", "Kara Sevda", "Kum Gibi", "Senden Daha Güzel", "Nazende Sevgilim", "Unutmamalı" gibi eserleri yorumlayan Dringenberg, bir sosyal medya yayınıyla tesadüfen başlayan ve kısa sürede yüzbinlerce kişiye ulaşan Türk müziği yolculuğunu AA muhabirine anlattı."

Almanya'nın Karlsruhe kentinde piyano eğitimi alan ve klasik müzik geleneğinden gelen Dringenberg, Türk ezgileriyle ilk temasının bir canlı yayın sırasında gerçekleştiğini belirtti.

İzleyicisinden gelen istek üzerine Toygar Işıklı'nın, Kara Sevda dizisi için bestelediği eseri çaldığını aktaran sanatçı, videonun kısa sürede 1 milyon izlenmeye ulaştığını ve bunun kendisi için büyük sürpriz olduğunu söyledi.

"Avrupa müziği daha mesafeli ve çok sesli bir yapıya sahip"

Avrupa müziğinin genellikle daha mesafeli ve çok sesli bir yapıya sahip olduğunu kaydeden Dringenberg, "Türk müziğinde çok fazla acı, özlem, gurur, sıcaklık ve içsel bir güç algılıyorum. Bu müzik doğrudan kalbe gidiyor. Türk ve Azerbaycanlı dinleyicilerin tepkileri de aynı şekilde çok samimi, şefkatli ve dostça." değerlendirmesinde bulundu.

Sanatçı, repertuvarında Ahmet Kaya ve Barış Manço'nun eserlerinin yanı sıra "İki Keklik" gibi halk türkülerine ve Duman grubunun "Senden Daha Güzel" parçasına da yer verdiğini vurgulayarak, piyanosuyla farklı türleri yorumlamayı sürdürdüğünü dile getirdi.

"Müziği kendi içinde yaşa, müzikte kendini temsil etme"

Gelecekte Türkiye'yi ziyaret etme veya konser verme fikrine sıcak baktığını belirten Dringenberg, "Bunu çok isterdim. Maalesef uçağa binemiyorum ve arabayla da mesafe uzak kalıyor." ifadesini kullandı.

Uwe Dringenberg, piyano öğretmeninden öğrendiği "Müziği kendi içinde yaşa, müzikte kendini temsil etme" ilkesini benimsediğini dile getirerek, Türk dinleyicisiyle kurduğu bağın temelinde bu sahiciliğin yattığına inandığını kaydetti.