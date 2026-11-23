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Dünyanın farklı şehirlerinde bu hafta konserlerden film festivallerine, sergilerden edebiyat buluşmalarına kadar geniş bir program sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Avrupa'dan Asya'ya, Orta Doğu'dan Amerika kıtasına uzanan etkinlik takviminde uluslararası sanatçıların konserleri, çağdaş sanat sergileri, sinema festivalleri ve kültürel organizasyonlar öne çıkacak.

Konserler ve müzik festivalleri

ABD'li şarkıcı Olivia Rodrigo, bugün ve yarın Nashville'deki Bridgestone Arena'da "The Unraveled Tour" kapsamında konser verecek.

ABD'li şarkıcı Mariah Carey 27 Kasım'da Birmingham'daki Utilita Arena'da sahne alacak.

Avustralyalı pop-rock grubu 5 Seconds of Summer, dünya turnesi kapsamında 25 Kasım'da Tayvan'ın Taipei kentindeki Taipei Music Center'da, 27 Kasım'da Hong Kong'daki AXA Wonderland'de ve 29 Kasım'da Filipinler'in Pasay kentindeki SM Mall of Asia Arena'da konser verecek.

Şili'nin başkenti Santiago'da 26-28 Kasım'da gerçekleştirilecek müzik festivali "Fauna Primavera 2026", The Strokes, New Order ve Underworld'ün de aralarında bulunduğu müzisyenleri ağırlayacak. Festival, Parque Ciudad Empresarial'de düzenlenecek.

Türk pop müziğinin ünlü isimlerinden Tarkan, 27 Kasım'da, Mısırlı şarkıcı Ramy Sabry, 28 Kasım'da Abu Dabi'deki Etihad Arena'da konser verecek.

Atif Aslam, Hiba Tawaji ve Ibrahim Maalouf ise 27 Kasım'da Dubai'de müzikseverlerle buluşacak.

İngiliz şarkıcı Harry Styles, Avustralya'nın Melbourne kentindeki Marvel Stadium'da 27 ve 28 Kasım'da "Together, Together" turnesi kapsamında hayranlarıyla buluşacak.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te 28-29 Kasım'da yapılacak Primavera Sound, uluslararası müzik sahnesinden Gorillaz, Lily Allen, The Strokes gibi ünlü isimleri ve grupları dinleyicilerle buluşturacak.

Festivaller ve kültürel buluşmalar

Senegal'in başkenti Dakar'da düzenlenen 16. Dak'Art Çağdaş Afrika Sanatı Bienali, 19 Aralık'a kadar devam edecek.

İngiltere'nin Cambridge kentinde 19-29 Kasım'da düzenlenen Cambridge Festival of Islamic Arts kapsamında İslam sanatları, mimari, şiir ve müzik alanlarında sergiler, atölyeler, söyleşiler ve performanslar gerçekleştirilecek.

Fas'ın Marakeş kentinde 20 Kasım'da başlayan 23. Marakeş Uluslararası Film Festivali, 28 Kasım'a kadar sürecek. Uluslararası sinemadan yapımların gösterileceği festival, yönetmenleri, oyuncuları ve sinema profesyonellerini buluşturacak.

İtalya'da 24 Kasım-2 Aralık'ta gerçekleştirilecek 44. Torino Film Festivali, uluslararası uzun metraj, belgesel ve kısa film seçkileriyle sinemaseverleri ağırlayacak. Festivalde, doğumunun 100. yılı dolayısıyla Marilyn Monroe'ya özel retrospektif de sunulacak.

Tayland'ın Chiang Mai kentinde 24-25 Kasım'da düzenlenecek Yi Peng Fener Festivali, gökyüzüne bırakılan fenerlerle geleneksel kültürü ve görsel şöleni buluşturacak.

Güney Kore'nin başkenti Seul'de 25-29 Kasım'da düzenlenecek Design Korea ve 26-29 Kasım'daki Seoul Design Festival, tasarım dünyasının farklı alanlarından sanatçıları ve profesyonelleri bir araya getirecek.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da 26 Kasım'da başlayacak 15. Amsterdam Işık Festivali, 17 Ocak 2027'ye kadar devam edecek. Festival kapsamında uluslararası sanatçıların hazırladığı 20 ışık enstalasyonu, kentin kanalları ve farklı noktalarında ziyaretçilerle buluşacak.

ABD'de 26 Kasım'da New York'ta düzenlenecek 100. Macy's Şükran Günü Geçit Töreni, dev balonlar, tematik araçlar, müzik grupları ve sahne performanslarıyla kentin geleneksel etkinliklerinden biri olacak.

Malezya'nın Penang kentinde 27-29 Kasım'da gerçekleştirilecek George Town Edebiyat Festivali de uluslararası yazarları, şairleri ve edebiyat çevrelerini bir araya getirecek.

Meksika'nın Guadalajara kentinde 28 Kasım'da başlayacak Guadalajara Uluslararası Kitap Fuarı, 6 Aralık'a kadar devam edecek. Expo Guadalajara'da düzenlenecek fuarda uluslararası yazarlar, yayınevleri ve yayıncılık sektörü temsilcileri bir araya gelecek. Bu yıl fuarın onur konuğu İtalya olacak.

Sergiler ve sanat etkinlikleri

Abu Dabi'deki Louvre Abu Dhabi'de "Living Legacies: Protecting Heritage, Building Hope" başlıklı sergi 25 Kasım'da açılacak. Uluslararası Kültürel Mirası Koruma İttifakı (ALIPH) ile müzenin ortaklaşa düzenlediği sergi, farklı coğrafyalarda kültürel mirasın korunması ve onarılması için yürütülen çalışmaları ele alacak.

Ressam Marc Chagall'ın eserleri, Güney Kore'de Centre Pompidou Hanwha Seul'de, 28 Mart 2027'ye kadar görülebilecek.

"The Birth of Modern Art: Masterpieces from the Kunsthaus Zürich" sergisi de 27 Kasım'da Seul'de Kore Ulusal Müzesi'nde açılacak. Sergide Monet, Cezanne, Picasso ve Kandinsky gibi sanatçıların 85 eseri görülebilecek. Sergi, 18 Nisan 2027'ye kadar ziyaret edilebilecek.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şarika kentindeki Sharjah Art Foundation bünyesinde düzenlenen "Vantage Point 13" fotoğraf sergisi, 29 Kasım'da sona erecek.

Fas'ın Marakeş kentindeki Museum of African Contemporary Art Al Maaden'de (MACAAL) düzenlenen "Daoud Aoulad-Syad: In the Blink of an Eye" sergisi de 29 Kasım'da sona erecek. Sergi, Faslı fotoğrafçı ve yönetmen Aoulad-Syad'ın çalışmalarını sanatseverlerle buluşturuyor.

Mısır'daki Gize Piramitleri çevresinde düzenlenen "Forever is Now 06" çağdaş sanat etkinliği, uluslararası sanatçıların eserlerini antik Mısır mirasıyla aynı alanda buluşturuyor. Etkinlik, 28 Kasım'da sona erecek.

İtalya'nın başkenti Roma'daki Gagosian galerisinde 20. yüzyıl Amerikan sanatının önemli isimlerinden John Chamberlain ve Robert Rauschenberg'in çalışmalarını bir araya getiren sergi, 1 Aralık'ta sona erecek.

Sahne gösterileri

Fransa'nın başkenti Paris'te 25-29 Kasım'da sahnelenecek "HØPE", çağdaş dansın öne çıkan yapımları arasında bulunuyor. Lyon Opera Balesi tarafından sahnelenen ve Lucinda Childs ile Alessandro Sciarroni'nin imzasını taşıyan eser, Festival d'Automne a Paris kapsamında izleyiciyle buluşacak.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde dünyaca tanınan komedyen Trevor Noah, 28-29 Kasım'da gerçekleştireceği gösterilerle izleyici karşısına çıkacak.

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki New National Theatre Tokyo, 27-29 Kasım'da "DANCE to the Future 2026" programına ev sahipliği yapacak.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Shakespeare's Globe, 28 Kasım-3 Ocak 2027'de "Pinocchio" müzikaline ev sahipliği yapacak. Carlo Collodi'nin klasik çocuk hikayesinden uyarlanan ve 2025'teki prömiyerinin ardından yeniden sahnelenecek yapım, çocuklara ve ailelere yönelik etkinlikler arasında yer alacak.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Cultural Foundation'da 29 Kasım'da düzenlenecek "Diamonds Ballet Gala" ise İtalyan ve uluslararası bale yıldızlarını aynı sahnede bir araya getirecek.

ABD sinemaları

ABD'de 23-29 Kasım'da komediden animasyona, biyografiden drama farklı türlerde filmler sinemalarda gösterime girecek.

Haftanın yeni yapımlarının büyük bölümü 25 Kasım'da izleyiciyle buluşacak. Bu filmler arasında Ben Stiller ve Robert de Niro'nun başrollerini paylaştığı "Focker-in-Law", Disney animasyonu "Hexed" ve çikolata üreticisi Milton Hershey'nin hayatını konu alan "Hershey" öne çıkıyor.

Komedi türündeki "Meet the Parents" serisinin yeni filmi "Focker-in-Law", Greg ve Pam Focker'ın oğulları Henry'nin evlilik kararıyla aile içinde yaşanan gelişmeleri konu alıyor.

Hailee Steinfeld, Rashida Jones, Jodie Foster ve Walton Goggins'in seslendirme kadrosunda bulunduğu Hexed, kendisinde sıra dışı büyülü yetenekler keşfeden genç Billie'nin hikayesini anlatıyor. Billie, annesiyle birlikte cadıların yaşadığı gizemli bir dünyaya adım atıyor.

Mark Waters'ın yönettiği "Hershey" ise Amerikalı çikolata üreticisi Milton Hershey'nin yaşam öyküsünü beyaz perdeye taşıyor. Finn Wittrock, Alexandra Daddario, Alan Ruck ve Richard Kind'in rol aldığı biyografik dram, Hershey'nin iş hayatındaki zorluklardan kendi çikolata markasını kurmasına ve hayırseverlik çalışmalarına uzanan yaşamını ele alıyor.

Japon yönetmen Ryusuke Hamaguchi'nin yönettiği "Soudain", Paris yakınlarında bir yaşlı bakım merkezini işleten Marie-Lou'nun daha insancıl bakım koşulları oluşturma çabasını konu alıyor. Filmin başrollerini Virginie Efira, Tao Okamoto ve Kyozo Nagatsuka paylaşıyor.

Sean McNamara'nın yönettiği "Home" filmi, 26 Kasım'da vizyona girecek. Topluma hizmet cezasına çarptırılan karizmatik bir dolandırıcının hayatını değiştiren bir karşılaşmayı işleyen yapımda Mike Vogel, Alexa PenaVega ve Dennis Haysbert rol aldı.

Yönetmenliğini Kevin Arbouet'nin üstlendiği "On the Last Day of Christmas", Noel gecesi doğaüstü güçlerin bir apartman binasını ele geçirmesiyle yaşanan korku dolu olayları konu alıyor. Başrollerinde Tanyell Waivers, Ellis Hobbs IV ve David Jensen'in yer aldığı yapım, 27 Kasım'da gösterime girecek.

Kaynak: AA