Vali Yılmaz'dan şehit Jandarma Uzman Onbaşı Tarkan Karaca'nın ailesine ziyaret

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Van'ın Bahçesaray İlçesi'ndeki kara yolunda yaşanan çığ felaketi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Tarkan Karaca'nın ailesini ziyaret etti.

Ziyarette, şehidin babası Yasin Karaca, annesi Nurhan Karaca ve kardeşi Oğuzhan Karaca ile bir araya gelen Vali Yılmaz, aile fertleriyle yakından ilgilenerek hal ve hatırlarını sordu. Devletin şehitlerin emanetlerine sahip çıkmaya devam ettiğini vurgulayan Vali Yılmaz, aileyle bir süre sohbet ederek istek ve ihtiyaçlarını dinledi. Ziyaret sırasında şehit Tarkan Karaca için dua edilerek aziz hatırası yad edildi. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Karaca ailesi, Vali Dr. Erdinç Yılmaz'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı