Vali Yılmaz'dan şehit Jandarma Uzman Onbaşı Tarkan Karaca'nın ailesine ziyaret

Vali Yılmaz'dan şehit Jandarma Uzman Onbaşı Tarkan Karaca'nın ailesine ziyaret
Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Van'ın Bahçesaray İlçesi'ndeki kara yolunda yaşanan çığ felaketi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Tarkan Karaca'nın ailesini ziyaret etti.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Van'ın Bahçesaray İlçesi'ndeki kara yolunda yaşanan çığ felaketi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Tarkan Karaca'nın ailesini ziyaret etti.

Ziyarette, şehidin babası Yasin Karaca, annesi Nurhan Karaca ve kardeşi Oğuzhan Karaca ile bir araya gelen Vali Yılmaz, aile fertleriyle yakından ilgilenerek hal ve hatırlarını sordu. Devletin şehitlerin emanetlerine sahip çıkmaya devam ettiğini vurgulayan Vali Yılmaz, aileyle bir süre sohbet ederek istek ve ihtiyaçlarını dinledi. Ziyaret sırasında şehit Tarkan Karaca için dua edilerek aziz hatırası yad edildi. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Karaca ailesi, Vali Dr. Erdinç Yılmaz'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran savaşı yeni safhaya geçiyor! Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge

Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge
Galatasaray'dan saat 04.30'da açıklama: Noa Lang ve Osimhen'den kötü haber

İki isimden de olumsuz haber var
Galibiyeti ballandıra ballandıra anlatan Van Dijk, Uğurcan Çakır'ı da es geçmedi

Galibiyeti ballandıra ballandıra anlatırken Uğurcan'ı da es geçmedi
UEFA ülke puanı güncellendi: Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike

UEFA ülke puanı güncellendi: Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike
Bakan Çiftçi bayram tedbirlerini açıkladı! Radar, APP plaka ve multimedya sorularına yanıt verdi

Radar, APP plaka, multimedya! Bakan merak edilen soruları yanıtladı
Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın

Skandal görüntüler! Rezilliğini utanmadan paylaştı
İl il bayram namazı saatleri

İl il bayram namazı saatleri