Serdar Ortaç'tan Tarkan'a olay sözler: Bir numara benim!

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Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, Türk pop müziğinin en iyi erkek sanatçılarını sıralarken dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kendisine Tarkan'ın ardından ikinci sırada yer verildiğini öğrenen Ortaç, "Bence 1 numara benim" diyerek zirvenin gerçek sahibinin kendisi olduğunu savundu. Ünlü şarkıcının Tarkan, Kenan Doğulu ve Mustafa Sandal'ı sıraladığı liste dikkat çekti.

"BENCE 1 NUMARA BENİM"

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Serdar Ortaç, Gece Muhabiri'ne verdiği röportajda kendisine yöneltilen en iyi erkek popçu sorusunu yanıtladı. Tarkan'ın birinci, kendisinin ise ikinci sırada gösterildiği değerlendirmeyi kabul etmeyen Ortaç, "Bence 1 numara benim" sözleriyle iddialı bir çıkış yaptı.

Kendi müzik kariyerini listenin zirvesine yerleştiren şarkıcı, Türk pop müziğinin diğer önemli isimlerini de sıralamayı ihmal etmedi.

TARKAN'I İKİNCİ SIRAYA YERLEŞTİRDİ

Serdar Ortaç'ın hazırladığı listede ilk sırada kendisi yer alırken ikinci sıranın sahibi Tarkan oldu. Ünlü şarkıcı, üçüncü sıraya Kenan Doğulu'yu, dördüncü sıraya ise Mustafa Sandal'ı yerleştirdi.

Böylece kendisine sunulan sıralamada Tarkan ile yer değiştiren Ortaç, diğer isimlerin konumunu korudu. Megastar olarak anılan Tarkan'ı geride bıraktığını söylemesi ise röportajın en dikkat çekici anlarından biri oldu.

"AMAN TARKAN DUYMASIN"

Ortaç'ın kendisini Tarkan'ın önüne koyması farklı yorumları da beraberinde getirdi. Bazı dinleyiciler şarkıcının sözlerini desteklerken bazıları ise Tarkan'ın pop müziğindeki yerini hatırlattı. Özellikle "Aman Tarkan duymasın" şeklindeki esprili yorumlar dikkat çekti.

Ortaç'ın açıklamaları, Türk pop müziğinin en başarılı erkek sanatçısının kim olduğu tartışmasını yeniden alevlendirdi.