Tarkan Ankara konseri BİLET AL (BİLETİX - ÜCRETSİZ) Ankara Tarkan konser biletleri nereden, nasıl alınır?

Türkiye’nin megastarı Tarkan, uzun süredir sınırlı sayıda konser vermesi nedeniyle her etkinliği adeta bir “bilet yarışına” dönüşen isimler arasında yer alıyor. Bu kez başkent Ankara’da sahne alacağını duyuran sanatçı, müzikseverleri heyecanlandıran özel bir konser organizasyonuna imza atıyor. Peki, Ankara Tarkan konser biletleri nereden, nasıl alınır? Tarkan Ankara konseri bilet ekranı haberimizde.

TARKAN ANKARA KONSERİ BİLET AL (BİLETİX - ÜCRETSİZ)

Koç Holding’in 100. yıl kutlamaları kapsamında düzenlenecek etkinlik, sadece müzik değil aynı zamanda organizasyon yapısıyla da dikkat çekiyor. En önemli detay ise konser biletlerinin ücretli değil, sınırlı kontenjanla ücretsiz olarak dağıtılacak olması.

ANKARA TARKAN KONSER BİLETLERİ NEREDEN, NASIL ALINIR?

Ankara’daki Tarkan konseri için biletler yalnızca resmi dijital platform üzerinden dağıtılacak. Bu kapsamda en güvenilir ve tek adres Biletix olarak duyuruldu.

Bilet almak isteyen kullanıcıların izlemesi gereken adımlar şu şekilde:

Biletix Üzerinden Bilet Alma Süreci

Biletix hesabı oluşturmak veya mevcut hesaba giriş yapmak

2 Haziran saat 11.00 itibarıyla etkinlik sayfasını takip etmek

Ücretsiz bilet kontenjanı açıldığında hızlı şekilde seçim yapmak

TARKAN ANKARA KONSERİ NE ZAMAN?

Megastar Tarkan’ın Ankara konseri için tarih netleşti. Sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 5 Haziran tarihinde sahne alacağını duyurdu.

Konser Programı ve Saat Detayları

Kapı Açılışı: 17.00

Ana Konser Başlangıcı: 21.30

Yer: Başkent Millet Bahçesi, Ankara