Tarkan Ankara konseri ücretsiz mi? Tarkan Ankara konser biletleri ne zaman, saat kaçta satışa çıkacak?

Tarkan'ın Ankara'da vereceği konserle ilgili detaylar netleşti. Sanatçının sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla birlikte konserin tarihi, saati, gerçekleştirileceği alan ve bilet sürecine ilişkin bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, Tarkan Ankara konseri ücretsiz mi? Tarkan Ankara konser biletleri ne zaman, saat kaçta satışa çıkacak? Detaylar haberimizde.

TARKAN ANKARA KONSERİ ÜCRETSİZ Mİ?

Tarkan Ankara konseri için açıklanan bilgilere göre biletler sınırlı sayıda ücretsiz olarak satışa sunulacak. Yapılan duyuruda, ücretsiz konser biletlerinin Biletix üzerinden temin edilebileceği belirtildi.

TARKAN ANKARA KONSER BİLETLERİ NE ZAMAN SAAT, KAÇTA SATIŞA ÇIKACAK?

Tarkan'ın Ankara konseri için bilet satış tarihi ve saati de duyuruldu. Açıklanan programa göre konser biletleri 2 Haziran 2026 Salı günü saat 11.00 itibarıyla satışa çıkacak.

Ücretsiz olarak sunulacak biletlerin Biletix platformu üzerinden temin edilebileceği bildirildi. Konser için ayrılan bilet kontenjanının sınırlı olması nedeniyle satışların başlamasıyla birlikte yoğun ilgi yaşanması bekleniyor.

ANKARA TARKAN KONSERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE?

Tarkan'ın Ankara konseri 5 Haziran 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek. Organizasyonun adresi ise Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Başkent Millet Bahçesi olarak açıklandı.

Konser günü kapılar saat 17.00'de açılacak. İzleyicilerin konser alanına alınmasının ardından Tarkan'ın saat 21.30'da sahneye çıkacağı duyuruldu.

Dilara Yıldız
