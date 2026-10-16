Kepçeyle evine ulaştırılan Nazan Öncel kimdir, ilk albümünü ne zaman çıkardı?

Göktürk ile Kemerburgaz arasındaki yol, 14 Ekim 2026'da İstanbul'u vuran sağanakta sular altında kaldı. O yolda mahsur kalanlardan biri de Nazan Öncel'di. Şarkıcı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yakınlardaki bir okulu işaret etti: "Şurda bir okul var, çocuklar mahsur kaldı, aileler panik halinde." Aynı paylaşımda AFAD ekiplerinin bölgeye geldiğini ama sele teslim olan bütün yolların kapalı olduğunu yazdı.

AFAD KEPÇEYLE EVİNE ULAŞTIRDI

Öncel sonraki açıklamasında, AFAD ekiplerinin kendisini kepçe ve botlarla evine ulaştırdığını söyledi. Okuldaki çocuklar da botlarla kurtarıldı. CNN Türk'ün aktardığına göre Öncel o geceyi "Felaket bir durum, ağır bir vaka yani" sözleriyle tarif etti. Vatandaşlara da zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını önerdi.

NAZAN ÖNCEL KİMDİR?

Nazan Öncel, şarkılarının sözünü ve müziğini kendisi yazan bir şarkıcı ve söz yazarı. Şarkılarının çoğunun düzenlemesini de kendisi yapıyor. 1956 doğumlu, 70 yaşında. Müziğe 1975'te başladı; kariyeri 50 yılı geride bıraktı.

Sesini geniş kitleye duyuran şarkı 1978'de geldi. Erdener ve Özdener Koyutürk'ün yazdığı "Sana Kul Köle Olmuştum" radyoda ve televizyonda yayımlanınca Öncel'in adı duyulmaya başladı. İlk uzun çalarını ise dört yıl sonra, 1982'de "Yağmur Duası" adıyla çıkardı.

İLK ALBÜMÜNDEN SONRA NE YAPTI?

1990'larda üst üste albüm çıkardı. Bütün şarkılarını kendisinin yazdığı ilk albüm "Bir Hadise Var" bu on yılın başında çıktı. 1994'teki "Ben Böyle Aşk Görmedim" albümünde "Geceler Kara Tren" vardı. Bunu 1995'te "Göç", 1996'da rock tınısı ağır basan "Sokak Kızı" izledi.

Sonraki albümleri şöyle sıralandı: 1999'da "Demir Leblebi", 2003'te "Yan Yana Fotoğraf Çektirelim", 2006'da Londra'da Miles Showell'in masterladığı "7'n Bitirdin", 2008'de "Hatırına Sustum". 24 Kasım 2023'te de "Kara Plak Geceye Bir Şarkı" yayımlandı. "Erkeklerde Yanar", "Gitme Kal Bu Şehirde", "Hay Hay" ve "Aşkım Baksana Bana" en çok bilinen şarkıları arasında.

TARKAN VE TATLISES'E ŞARKI YAZDI

Öncel yalnız kendi sesi için yazmadı. Tarkan ve İbrahim Tatlıses için de şarkı yazdı. Tarkan'la birlikte söyledikleri "Hadi O Zaman" şarkısının yeni remiksi ve klibi Aralık 2024'te duyuruldu. TGRT Haber'in aktardığına göre Tarkan, şarkının kaydı sırasında Öncel'in stüdyosunda rüzgârla kapanan kapı yüzünden içeride kilitli kaldığını gülerek anlattı ve "Bir sürü güzel anımız var bizim" dedi.