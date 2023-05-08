Talas Haberleri - Talas Haber - Haberler

Talas Haberleri
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, Kayseri'de şehit aileleri ile buluştu Açıklaması
Bakan Akar, Talas Belediyesinin 100'üncü yıl Zincidere Mesire Alanı Açılışı'na katıldı Açıklaması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 'İşçimizin refahı ve mutluluğu bizim için önemli'
Bakan Akar: "40 yıldır milletimizin başına musallat olan beladan asil milletimizi kurtaracağız"
Bakan Akar: "40 yıldır milletimizin başına musallat olan beladan asil milletimizi kurtaracağız"
Başkan Büyükkılıç: " Yeni havalimanı, hızlı tren gibi vizyon projeleri yakinen takip ediyoruz"
Arkadaşını öldüren sanığa 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimiyle 16,5 yıl hapis cezası onandı
14 YIL ÖNCE ŞEKER TOPLARKEN ÖLDÜRÜLEN AHMET'İN VE DİLRUBA'NIN AİLESİNİN HÜZÜNLÜ BAYRAMI
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