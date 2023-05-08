Talas Haberleri - Talas Haber - Haberler

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Talas Haberleri

Talas haber, Talas son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Kayseri 2. Amatör Küme'de büyük heyecan

Kayseri 2. Amatör Küme'de büyük heyecan

Talas - 58 Dakika Önce
Ersoy'un saha çalışmaları göz dolduruyor

Ersoy'un saha çalışmaları göz dolduruyor

Talas - 2 Saat Önce
Başkan Büyükkılıç, Büyük Kayseri Mitingi'nde konuştu

Başkan Büyükkılıç, Büyük Kayseri Mitingi'nde konuştu

Talas - 06.05.2023
MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, Kayseri'de şehit aileleri ile buluştu Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, Kayseri'de şehit aileleri ile buluştu Açıklaması

Talas - 05.05.2023
Talas'ta Başakpınar Mermerciler Sitesi hız kazandı

Talas'ta Başakpınar Mermerciler Sitesi hız kazandı

Talas - 05.05.2023
Zincidere 100. Yıl Mesire Alanına görkemli açılış

Zincidere 100. Yıl Mesire Alanına görkemli açılış

Talas - 03.05.2023
BAKAN AKAR 'TÜRKİYE'Yİ DURDURMAK İSTİYORLAR'

BAKAN AKAR 'TÜRKİYE'Yİ DURDURMAK İSTİYORLAR'

Talas - 03.05.2023
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 'Türkiye'yi durdurmak istiyorlar'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 'Türkiye'yi durdurmak istiyorlar'

Talas - 03.05.2023
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Türkiye'yi durdurmak istiyorlar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Türkiye'yi durdurmak istiyorlar

Talas - 03.05.2023
Bakan Akar, Talas Belediyesinin 100'üncü yıl Zincidere Mesire Alanı Açılışı'na katıldı Açıklaması

Bakan Akar, Talas Belediyesinin 100'üncü yıl Zincidere Mesire Alanı Açılışı'na katıldı Açıklaması

Talas - 03.05.2023
Kayseri'den kısa kısa

Kayseri'den kısa kısa

Talas - 03.05.2023
Bakan Akar'dan gençlerle keyifli buluşma

Bakan Akar'dan gençlerle keyifli buluşma

Talas - 03.05.2023
'Gençliğin Aklına Takılanlar'ı bu ay Altay Cem Meriç cevapladı

'Gençliğin Aklına Takılanlar'ı bu ay Altay Cem Meriç cevapladı

Talas - 03.05.2023
Zincidere 100. Yıl Mesire Alanında büyük gün yarın

Zincidere 100. Yıl Mesire Alanında büyük gün yarın

Talas - 02.05.2023

Talaş yüklü tır devrildi, yol 2 saat ulaşıma kapatıldı
Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, işçi ve aileleriyle konserde bir araya geldi

Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, işçi ve aileleriyle konserde bir araya geldi

Talas - 02.05.2023
Kayseri 2. Amatör Küme'de 3. hafta geride kaldı

Kayseri 2. Amatör Küme'de 3. hafta geride kaldı

Talas - 02.05.2023
BAKAN AKAR 'İŞÇİMİZİN REFAHI VE MUTLULUĞU BİZİM İÇİN ÖNEMLİ'

BAKAN AKAR 'İŞÇİMİZİN REFAHI VE MUTLULUĞU BİZİM İÇİN ÖNEMLİ'

Talas - 01.05.2023
Bakan Akar: İşçimizin refahı ve mutluluğu bizim için önemli

Bakan Akar: İşçimizin refahı ve mutluluğu bizim için önemli

Talas - 01.05.2023
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 'İşçimizin refahı ve mutluluğu bizim için önemli'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 'İşçimizin refahı ve mutluluğu bizim için önemli'

Talas - 01.05.2023
Talasgücü Belediyespor şampiyonluğu kutladı

Talasgücü Belediyespor şampiyonluğu kutladı

Talas - 01.05.2023
Bakan Akar: '40 yıldır milletimizin başına musallat olan beladan asil milletimizi kurtaracağız'

Bakan Akar: "40 yıldır milletimizin başına musallat olan beladan asil milletimizi kurtaracağız"

Talas - 01.05.2023
Bakan Akar: '40 yıldır milletimizin başına musallat olan beladan asil milletimizi kurtaracağız'

Bakan Akar: "40 yıldır milletimizin başına musallat olan beladan asil milletimizi kurtaracağız"

Talas - 01.05.2023
Kayseri'den kısa kısa

Kayseri'den kısa kısa

Talas - 01.05.2023
Başkan Büyükkılıç söz verdi, yeni hattın test sürüşleri başladı

Başkan Büyükkılıç söz verdi, yeni hattın test sürüşleri başladı

Talas - 01.05.2023
Genç kadın kendini asarak yaşamına son verdi

Genç kadın kendini asarak yaşamına son verdi

Talas - 30.04.2023
Başkan Yalçın'dan Yapılandırma Çağrısı

Başkan Yalçın'dan Yapılandırma Çağrısı

Talas - 30.04.2023
Boğazından bıçaklanan kadın ağır yaralandı

Boğazından bıçaklanan kadın ağır yaralandı

Talas - 30.04.2023
Boğazından bıçaklanan kadın ağır yaralandı

Boğazından bıçaklanan kadın ağır yaralandı

Talas - 29.04.2023
Başkan Büyükkılıç: ' Yeni havalimanı, hızlı tren gibi vizyon projeleri yakinen takip ediyoruz'

Başkan Büyükkılıç: " Yeni havalimanı, hızlı tren gibi vizyon projeleri yakinen takip ediyoruz"

Talas - 29.04.2023
Büyükkılıç: 'IPARD'ın mutluluğunu paylaşıyoruz'

Büyükkılıç: "IPARD'ın mutluluğunu paylaşıyoruz"

Talas - 29.04.2023
Vali Çiçek: 'Kayseri'nin valisi olmaktan 10 kat daha fazla gurur duydum'

Vali Çiçek: "Kayseri'nin valisi olmaktan 10 kat daha fazla gurur duydum"

Talas - 29.04.2023
Öğrenciler gökyüzünü uçurtmalarla süsledi

Öğrenciler gökyüzünü uçurtmalarla süsledi

Talas - 28.04.2023
Terma Garden açılmadan rezervasyonlara başladı

Terma Garden açılmadan rezervasyonlara başladı

Talas - 28.04.2023
Şampiyonluğu kutlamak yerine deprem bölgesine gönül almaya gittiler

Şampiyonluğu kutlamak yerine deprem bölgesine gönül almaya gittiler

Talas - 28.04.2023
Arkadaşını öldüren sanığa 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimiyle 16,5 yıl hapis cezası onandı

Arkadaşını öldüren sanığa 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimiyle 16,5 yıl hapis cezası onandı

Talas - 27.04.2023
Talas'ta sinek ve haşerata erken önlem

Talas'ta sinek ve haşerata erken önlem

Talas - 27.04.2023
U-17 Ligi'nde heyecan yeniden başlıyor

U-17 Ligi'nde heyecan yeniden başlıyor

Talas - 26.04.2023
Oyun tutkunu gençler e-spor ile dünyaya açılıyor

Oyun tutkunu gençler e-spor ile dünyaya açılıyor

Talas - 25.04.2023
Kayseri'de düşen paramotordaki 2 kişi yaralandı

Kayseri'de düşen paramotordaki 2 kişi yaralandı

Talas - 23.04.2023
Paramotor, kalkıştan hemen sonra düştü

Paramotor, kalkıştan hemen sonra düştü

Talas - 23.04.2023
Kayseri'de 'çocuk şenliği' düzenlendi

Kayseri'de "çocuk şenliği" düzenlendi

Talas - 23.04.2023
Çocuklar bayramlarını 'Çocuk Şenliği'nde kutladı

Çocuklar bayramlarını 'Çocuk Şenliği'nde kutladı

Talas - 23.04.2023
Deprem bölgesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Deprem bölgesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Talas - 23.04.2023
Talas'ta asfalt sezonu hızlı başladı

Talas'ta asfalt sezonu hızlı başladı

Talas - 23.04.2023
Başkan Yalçın'ın 23 Nisan Mesajı

Başkan Yalçın'ın 23 Nisan Mesajı

Talas - 23.04.2023
Kayseri Büyükşehir Belediyesi 'çocuk şenliği' düzenleyecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi "çocuk şenliği" düzenleyecek

Talas - 22.04.2023
Talas, çifte bayramı çocuk şenliğiyle kutlayacak

Talas, çifte bayramı çocuk şenliğiyle kutlayacak

Talas - 21.04.2023
14 YIL ÖNCE ŞEKER TOPLARKEN ÖLDÜRÜLEN AHMET'İN VE DİLRUBA'NIN AİLESİNİN HÜZÜNLÜ BAYRAMI

14 YIL ÖNCE ŞEKER TOPLARKEN ÖLDÜRÜLEN AHMET'İN VE DİLRUBA'NIN AİLESİNİN HÜZÜNLÜ BAYRAMI

Talas - 21.04.2023
Yunus İloğlu: 'Kayseri'mize ve Talas'ımıza hayırlı olsun'

Yunus İloğlu: "Kayseri'mize ve Talas'ımıza hayırlı olsun"

Talas - 21.04.2023
Şampiyonluk Talas'a çok yakıştı

Şampiyonluk Talas'a çok yakıştı

Talas - 20.04.2023

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