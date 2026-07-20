Haberler

Kayseri'de Marketten Molotofkokteyliyle Saldırı: Başarısız Girişim

Kayseri'de Marketten Molotofkokteyliyle Saldırı: Başarısız Girişim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Talas ilçesindeki bir markete kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından molotofkokteyli atıldı. Kokteyl marketin içine girmediği için yangın önlendi; yalnızca kapıda küçük çaplı hasar oluştu. İhbar üzerine polis ve itfaiye sevk edilirken, ekipler yangını söndürdü ve soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir markete kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından motolofkokteylli saldırı yapıldı. Başarısız olan saldırıda motolofkokteylinin marketin içerisinde girmemesi yangının önüne geçti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Şehit Fatih Duman Sokak üzerinde bulunan bir markete kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından molotofkokteylli saldırı düzenlendi. Molotofkokteyllinin marketin içerisinde girmemesi yangının önüne geçerken, marketin kapısında ufak çaplı bir hasara neden oldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de dükkanın kapısında çıkan ufak çaplı yangına müdahale ederek, söndürdü. Ekipler tarafından olay yerinde inceleme yapılırken, olaya karışan şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya

Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya!
Trump yine yaptı yapacağını! Kupa törenine damga vuran anlar

Trump yine yaptı yapacağını!
O minik bebek büyüdü, kucağındaki adamın hayallerini yok edip ağlattı

O minik bebek büyüdü, kucağındaki adamın hayallerini yok edip ağlattı
İstanbul'daki dev çekirgeler yakından görüntülendi

İstanbullular diken üstünde! İlk kez bu kadar yakından görüntülendi
Trabzonspor, Oulai'ye veda etti! İşte kazanılacak tarihi bonservis

Süper Lig devinde rekor ayrılık! Bonservisi kulüp tarihine geçti
Maçın önüne geçen an! Messi ağzını kapatarak konuşan Cucurella için kırmızı kart bekledi

Futbolseverleri ikiye bölen karar!
Ünlü oyuncu Alina Boz mezun oldu, diplomasını aldı

Ünlü oyuncu diplomasını aldı, ilk tebrik eden eşi oldu

Tekel bayiyi dualarla açmıştı! İmam kendini böyle savundu

Tekel bayiyi dualarla açmıştı! İmam kendini böyle savundu
Hatay'da eniştesiyle sevgilisini öldüren kişinin, yeğenini de öldürdüğü ortaya çıktı

'Aile meclisi' cinsel saldırıya uğrayan genç kızı böyle infaz etmiş