Talas Başkanı'ndan Basın Bayramı Mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yalçın mesajında, kamuoyunun doğru, tarafsız ve hızlı şekilde bilgilendirilmesi adına büyük bir özveriyle görev yapan basın mensuplarının bayramını kutladığını belirtti.

Basının, demokratik toplumların en önemli yapı taşlarından biri olduğunu belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Basın, halkın gözü, kulağı ve sesi olmasının yanında, yapıcı eleştirileriyle yöneticilere yol gösteren, toplumun ortak vicdanını yansıtan önemli bir güçtür. Tarafsız, çıkar gözetmeyen ve objektif yayın anlayışıyla görev yapan basın mensuplarımız, demokrasimizin güçlenmesine ve toplumsal birlikteliğin pekişmesine değerli katkılar sunmaktadır. Gece gündüz demeden, her türlü şartta kamuoyunu doğru bilgilendirmek için emek veren tüm gazetecilerimizin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı yürekten kutluyorum."

Kaynak: AA