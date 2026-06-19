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Rektör Prof. Dr. Altun, Marifet Mektebi öğrencileri ile bir araya geldi

Rektör Prof. Dr. Altun, Marifet Mektebi öğrencileri ile bir araya geldi
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Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Talas Marifet Mektebi Seminerleri kapsamında öğrencilerle söyleşide bir araya geldi. Altun, eğitim ve Ar-Ge faaliyetleri hakkında bilgi verirken, meslek sevgisi, yabancı dil ve kitap okumanın önemine vurgu yaptı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun; Talas Marifet Mektebi Seminerleri kapsamında Marifet Mektebi öğrencileri ile düzenlenen söyleşi etkinliğinde bir araya geldi.

Talas 7/24 Kütüphane Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun'un yanı sıra Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Malkoçoğlu ve Marifet Mektebi öğretmen ve öğrencileri katıldı. Etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, ERÜ'de yürütülen eğitim-öğretim ve Ar-Ge faaliyetleri hakkında öğrencilere bilgi verdi. Konuşmasında öğrencilere tavsiyelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Altun, "Sevdiğiniz meslek çok önemli. Çalışmaktan keyif alıp, mesleğinizi severseniz. Sevdikçe başarmaya devam edersiniz" dedi. Yabancı dil öğrenmenin ve kitap okumanın önemine de dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Altun, şunları kaydetti;

"Emeksiz kazanç olmaz. Birgün verdiğiniz emekler, karşınıza başarı olarak çıkacaktır. Verilen emek hiçbir zaman zayi olmaz. Bireysel çalışmadan kolektif çalışmaya kendinizi zorlayın. Bunu yaptığınız zaman başarılı olacağınızı her zaman göreceksiniz. Hayatınızda bireysel kalmamaya ve toplum ile birlikte olmaya özen göstermelisiniz."

Konuşmasının ardından öğrenciler ile sohbet eden Rektör Prof. Dr. Altun, öğrencilerin sorularını da yanıtladı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik sonunda Rektör Prof. Dr. Altun'a Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Malkoçoğlu tarafından günün anısına çiçek takdim edildi. Rektör Prof. Dr. Altun ise çiçeği etkinliğe katılan bir öğrenciye hediye etti. Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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