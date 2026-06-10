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Kayseri'de kesinleşmiş 17 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Kayseri'nin Talas ilçesinde, cinsel istismar suçundan kesinleşmiş 17 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, JASAT ve jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri'nin Talas ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 17 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Talas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında "cinsel istismar" suçundan kesinleşmiş 17 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlünün saklandığı adresi tespit etti.

Düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin
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