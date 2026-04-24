Kavgada kan aktı, tabancayla vurulan şahıs yaralandı

Kayseri'nin Talas ilçesinde çıkan kavgada tabancayla vurulan şahıs ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Bahçelievler mahallesi Mevlana caddesi üzerinde M.Ş. (48) ile M.D. (58) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine M.Ş.; yanında bulundurduğu tabancayla M.D.'ye ateş etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.D.; sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın şüphelisi M.Ş. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

