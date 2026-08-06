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Kayseri'den Kahramanmaraş'a 160 kilometrelik yamaç paraşütü rekoru

Kayseri'den Kahramanmaraş'a 160 kilometrelik yamaç paraşütü rekoru
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Kayseri'nin Talas ilçesindeki Ali Dağı'ndan havalanan 20 yaşındaki yamaç paraşütü sporcusu Efe Şimşeklier, yaklaşık 160 kilometrelik rotayı 5,5 saatte tamamlayarak Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesine bağlı Ortaören Mahallesi'ne iniş yaptı. Geçen yıl da benzer bir uçuş gerçekleştiren Şimşeklier, bu kez rotasını uzatarak yeni bir uzun mesafe uçuşuna imza attı. Uçuş boyunca yaşadığı etkileyici manzaralar kask kamerasına yansıdı.

Kayseri'nin Talas ilçesindeki Ali Dağı'ndan havalanarak yaklaşık 160 kilometrelik rotayı 5,5 saatte tamamlayan yamaç paraşütü sporcusu Efe Şimşeklier, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesine bağlı Ortaören Mahallesi'ne iniş yaptı.

Kayseri'de yaşayan 20 yaşındaki pilot Efe Şimşeklier, yaklaşık 1750 rakımlı Ali Dağı'ndan uygun hava şartlarını değerlendirerek havalandı. Şimşeklier, uzun mesafe (cross-country) uçuşunda Kayseri ile Kahramanmaraş arasındaki güzergahı başarıyla geçerek yaklaşık 5,5 saat boyunca havada kaldı. Efe Şimşeklier, 160 kilometrelik uçuşun ardından Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi Ortaören Mahallesi'ne güvenli şekilde iniş gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yıl da Kayseri'den Kahramanmaraş'ın Suçatı bölgesine başarılı bir uçuş gerçekleştiren Şimşeklier, bu kez rotasını Ekinözü'ne uzatarak yeni bir uzun mesafe uçuşuna imza attı. Uçuş boyunca karşılaştığı etkileyici manzaralar ise sporcunun kask kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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