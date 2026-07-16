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Kayseri'de 15 Temmuz Programında Dünyanın En Büyük Türk Bayrağı Açıldı

Kayseri'de 15 Temmuz Programında Dünyanın En Büyük Türk Bayrağı Açıldı
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Kayseri'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Talas ilçesinde 3 bin 38 metrekarelik dev Türk bayrağı açıldı. Vali Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın katıldığı yürüyüş ve anma programında konuşmalar yapıldı. Açılan bayrağın bugüne kadar açılan en büyük Türk bayrağı olduğu belirtildi.

KAYSERİ'de, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri' kapsamında Talas ilçesinde 3 bin 38 metrekare yüz ölçümüne sahip dev Türk Bayrağı açıldı.

Kartal Şehitliği'nde toplanan vatandaşlar, ellerinde bayraklarla Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. '15 Temmuz İrade Bizim Zafer Bizim Yürüyüşü'ne Vali Gökmen Çiçek ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da katıldı. Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda anma etkinlikleri düzenlendi. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek, "Tam 10 yıl önce, ama sanki dün, geçen hafta, geçen ay, geçen yıl gibi. Acısı hala hüznü içerimizde taptaze. Çünkü bizi bilmediğimiz, görmediğimiz yerden vurdular. Biz Türk milleti olarak tarihin ilk zamanlarından itibaren ortaya çıktığımız andan itibaren düşmanları biliyorduk. Bu millet tarihsel bir süreç içerisinde Moğolları gördü, Haçlıları gördü. Yunanlılarla çarpıştı. İngilizlerle çarpıştı. Felaketler, depremler görmüştük. Ama böylesi bir ihanet görmemiştik. Hala acısı taptaze. Cumhurbaşkanımızın iradesiyle, onun 'sokaklara çıkın' talimatıyla milyonlar sokaklara çıkmıştı. İşte o gün Kayseri'de de 200 bin kişi meydanlardaydı" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise "Tam 10 yıl önce hep beraber buradaydık. Hep beraber, 'Bu vatan bölünmez' diyorduk. Hep beraber, 'Bayrağımıza sahip çıkalım' diyorduk. Biz sizlere minnettarız. Uyanık olacağız. Unutmayacağız. Unutturmayacağız" diye konuştu.

DÜNYANIN EN BÜYÜK TÜRK BAYRAĞI AÇILDI

Cumhuriyet Meydanı'ndaki programın ardından Talas ilçesindeki paraşüt iniş alanında 45 metre genişliğinde, 67,5 metre uzunluğunda ve 3 bin 38 metrekare yüz ölçümüne sahip olan Türk Bayrağı açıldı. Bu bayrağım bugüne kadar açılan en büyük Türk bayrağı olduğu ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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