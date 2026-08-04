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MHP'li Ersoy'dan Talas'ın kırsal mahalleleri için doğalgaz soru önergesi

MHP'li Ersoy'dan Talas'ın kırsal mahalleleri için doğalgaz soru önergesi
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MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Talas'ın kırsal mahallelerinde doğalgaz altyapısı ve abonelik sorunlarının giderilmesi için Enerji Bakanı'na yazılı soru önergesi sundu. Bazı mahallelerde altyapı olmasına rağmen ruhsat ve mesken niteliği gibi nedenlerle abonelik yapılamadığını, bazılarında ise altyapının bulunmadığını belirten Ersoy, planlamaların hızlandırılmasını istedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı kırsal mahallelerde vatandaşların doğalgaz hizmetine erişimi konusunda yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın cevaplandırması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığ'ına yazılı soru önergesi sundu.

Önergesinde, Talas'ın kırsal mahallelerinde doğalgaz altyapısının yaygınlaştırılmasının vatandaşların yaşam kalitesini artıracak önemli yatırımlardan biri olduğuna dikkat çeken Ersoy, bazı mahallelerde altyapı bulunmasına rağmen yapı ruhsatı veya mesken niteliği gibi nedenlerle abonelik işlemlerinin gerçekleştirilemediğini, bazı mahallelerde ise doğalgaz altyapısının henüz bulunmadığını belirtti. Vatandaşlardan gelen talepleri yakından takip ettiklerini ifade eden Ersoy, güvenli, ekonomik ve çevreci enerjiye erişimin her vatandaş için önemli bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, kırsal mahallelerde yaşanan sorunların çözümü için gerekli planlamaların hızlandırılmasının önemine işaret etti.

Ersoy, sosyal medya paylaşımlarında; "Kayseri'mizin Talas ilçesine bağlı kırsal mahallelerde doğalgaz altyapısı ve abonelik süreçlerinde yaşanan sorunların giderilmesi, doğalgaz hizmetine henüz ulaşamayan mahallelere yönelik yatırım planlamalarının netleştirilmesi, vatandaşlarımızın güvenli, ekonomik ve çevreci enerjiye erişiminin kolaylaştırılması amacıyla hazırladığımız yazılı soru önergesini, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar'ın cevaplandırması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunduk. Hemşerilerimizin taleplerinin karşılanması ve kırsal mahallelerimizin doğalgaz hizmetine en kısa sürede kavuşması adına sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz" İfadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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