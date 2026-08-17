Haberler

Otelde Korkunç Cinayet: Kadın 5. Kattan Atıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KAYSERİ’nin Talas ilçesinde Nurettin C. (30) otel odasında tartıştığı Selin Gökhan’ı (28) bıçaklayıp, 5’inci kattan atarak öldürdü.

KAYSERİ'nin Talas ilçesinde Nurettin C. (30) otel odasında tartıştığı Selin Gökhan'ı (28) bıçaklayıp, 5'inci kattan atarak öldürdü. Nurettin Can Ş.'nin olaydan sonra çektiği videoda cinayeti itiraf ettiği ortaya çıktı.

Olay, dün gece saatlerinde Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi'ndeki bir otelde meydana geldi. 14 katlı otelin 5'inci katındaki odada Nurettin Can Ş. ile Selin Gökhan arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Nurettin Can Ş., Selin Gökhan'ı bıçaklayıp, odanın penceresinden aşağı attı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otelin asma katına düşen Selin Gökhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Gökhan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Nurettin Can Ş. yakalanarak gözaltına alındı.

VİDEO İLE İTİRAF ETMİŞ

Selin Gökhan'ın otel odasından aşağı atarak öldüren Nurettin Can Ş.'nin, olaydan sonra çektiği videoda cinayeti itiraf ettiği ortaya çıktı. Nurettin Can Ş.'nin, videoda, "Sonucum cezaevi ben de biliyorum. Hakkınızı helal edin" dediği ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı: Evdeki altınlar eşimin, bankada...

Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı: Evdeki altınlar eşimin, bankada...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Futbolu bıraktı, geliri 30'a katlandı! Yıllık kazancı dudak uçuklattı

Sektör değiştirdi, geliri 30'a katlandı! Yıllık kazancı inanılmaz
İzmir Menderes'teki olaylı başkanvekilliği seçiminde kazanan belli oldu

Olaylı seçimde kazanan belli oldu! Bir belediye daha el değiştirdi
Sinop Belediyesi’nde 15 milyonluk Yuvam’a 2 liralık kira: İşletmenin mali sonucu açıklanmadı

Bu nasıl iş? Milyonlarca liraya yeniledi, 2 liraya kiraladı
Kerem Aktürkoğlu'ndan eleştirilere karşı olay cevap

Kerem'den eleştirilere karşı olay cevap
Arıcılık yapan kadının görüntüleri şaşırttı

Bu nasıl bağ kurmak?

Barış Alper Yılmaz için dev teklif

Barış Alper için dev teklif! Bu rakamı reddetmek neredeyse imkansız
Yılın sadece 50 günü çalışıp, saatte 6 bin lira kazanıyorlar

Yılın sadece 50 günü çalışıp, saatte 6 bin lira kazanıyorlar