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Kayseri Talas'a 3 Bin Kişilik Öğrenci Yurdu Tamamlandı, 4 Bin Kişilik Yeni Yurdun Yapımına Başlandı

Kayseri Talas'a 3 Bin Kişilik Öğrenci Yurdu Tamamlandı, 4 Bin Kişilik Yeni Yurdun Yapımına Başlandı
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Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Talas'ta tamamlanan 3 bin kişilik öğrenci yurdunda incelemelerde bulundu. Yurdun 2026-2027 eğitim öğretim yılında hizmete alınacağını belirten Kabakcı, ayrıca Talas'a 4 bin kişilik yeni bir öğrenci yurdunun yapımına başlandığını müjdeledi. Yeni yatırımlarla öğrencilerin modern ve güvenli barınma ihtiyaçlarının karşılanması ve bölgedeki yurt kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; Talas'ta yapımı tamamlanan 3 bin kişilik öğrenci yurdunda incelemelerde bulunarak, yurdun son durumu ve tamamlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Modern yapısı ve yüksek kapasitesiyle öğrencilerimizin barınma ihtiyacına önemli katkı sağlayacak olan 3 bin kişilik yurdun, 2026 - 2027 eğitim öğretim yılında hizmete alınması planlanıyor. İncelemeler sırasında önemli bir müjdeyi de paylaşan İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Talas'a kazandırılacak 4 bin kişilik yeni öğrenci yurdunun yapımına başlandığını açıkladı. Böylece Talas'ta 3 bin kişilik bir öğrenci yurdu tamamlanırken, 4 bin kişilik yeni bir yurdun da yapımına başlanmış oldu.

Yeni yatırımlarla birlikte öğrencilerin güvenli, konforlu ve modern ortamlarda barınma ihtiyaçlarının karşılanması ve Talas'taki yurt kapasitesinin önemli ölçüde artırılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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