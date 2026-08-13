Kayseri Talas'a 3 Bin Kişilik Öğrenci Yurdu Tamamlandı, 4 Bin Kişilik Yeni Yurdun Yapımına Başlandı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; Talas'ta yapımı tamamlanan 3 bin kişilik öğrenci yurdunda incelemelerde bulunarak, yurdun son durumu ve tamamlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Modern yapısı ve yüksek kapasitesiyle öğrencilerimizin barınma ihtiyacına önemli katkı sağlayacak olan 3 bin kişilik yurdun, 2026 - 2027 eğitim öğretim yılında hizmete alınması planlanıyor. İncelemeler sırasında önemli bir müjdeyi de paylaşan İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Talas'a kazandırılacak 4 bin kişilik yeni öğrenci yurdunun yapımına başlandığını açıkladı. Böylece Talas'ta 3 bin kişilik bir öğrenci yurdu tamamlanırken, 4 bin kişilik yeni bir yurdun da yapımına başlanmış oldu.

Yeni yatırımlarla birlikte öğrencilerin güvenli, konforlu ve modern ortamlarda barınma ihtiyaçlarının karşılanması ve Talas'taki yurt kapasitesinin önemli ölçüde artırılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı