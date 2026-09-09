Kayseri'de uzman çavuşun düğün gecesi ölümüne ilişkin yargılanan eşi beraat etti

Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde uzman çavuşun düğün gecesi ölümüyle ilgili yargılanan eşi beraat etti.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, maktul Ümit C'nin eşi tutuksuz sanık M.C, maktulün annesi Döndü, babası Ali, ağabeyi İsmail ve diğer yakınlarıyla taraf avukatları katıldı.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanık M.C'nin "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık, kocasının sanal kumar oynadığını, kendisinin kredi kartlarını kullandığını iddia etti.

Yaşanan olayın ardından çok korktuğunu ve sonrasında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ve eşinin annesini aradığını anlatan M.C, olay gününden sonra evde temizlik yapılmadığını söyledi.

Banyoda kağıt havlu kullanmadığını ve herhangi bir delil karartma girişiminde bulunmadığını savunan sanık, eşinin kumar borcundan dolayı ağabeyiyle arasında tartışma yaşandığını iddia etti.

Masum olduğunu, eşinin ailesinin de bunu bildiğini söyleyen M.C, "Eşimi öldürmeye gücümün yetmeyeceği belli. Eşimin ailesi de Ümit'e zarar veremeyeceğimin farkındalar. 1 metre 90 santimetrelik insanı nasıl öldüreyim. Ben bir şey yapmadım. Bunu Ümit'in ailesi de biliyor." dedi.

Bazı maktul yakınları, savunma yaptığı sırada sanığa tepki gösterdi.

Maktulün annesi Döndü C. de oğlunun intihar edecek bir kişi olmadığını belirtti.

Sanığın olayı tasarlayarak yaptığını ileri süren anne, "Sanık, oğlumu nasıl öldürdüğünü anlatacak. Bu telefon nasıl kırıldı anlatacak. Düğünde sıkılan kurşunun olay yerine nasıl getirildiğini anlatacak. Olay yerine neden tanıdıklarını çağırdı anlatacak. Anlaşmalı bir düğün yapıldı, oğlumu öldürmeye karar verdiler. Beni öldüreydin de oğlumu öldürmeyeydin. Elini öpemediğim oğluma nasıl kıydın?" ifadesini kullandı.

Maktulün ağabeyi İsmail C. de sanığın kendilerine iftira attığını, başka kişilerle görüştüğünü, olayı ailesiyle tasarladığını iddia etti.

Duruşmada olay günü görev yapan polis ve çiftin bazı komşuları da tanık olarak dinlendi.

Taraf avukatlarının esasa ilişkin savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, "yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmadığı" gerekçesiyle M.C'nin beraatine hükmetti.

Olay

Uzman çavuş Ümit C, 12 Haziran 2025'teki düğünün ardından Mevlana Mahallesi'ndeki evinde ölü bulunmuş, olayın intihar olduğu değerlendirilmişti.

Maktulün ailesinin olayla ilgili bir televizyon programına katılmasının ardından şikayet üzerine gelin M.C. hakkında "kasten öldürme" iddiasıyla hazırlanan iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

Kaynak: AA