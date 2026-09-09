Uzman çavuşun düğün gecesi ölmesiyle ilgili davada karar çıktı

Kayseri'nin Talas ilçesinde düğün gecesi damat Uzman Çavuş Ümit Canpolat'ın tabanca ile öldüğü olayla ilgili gelin M.C.'nin yargılandığı davada karar çıktı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde 12 Haziran 2025'te meydana gelen olayda; uzman çavuş olan damat Ümit Canpolat düğün gecesi evinde ölü olarak bulunmuştu. İlk etapta intihar olarak değerlendirilen olay yaygın medyada konu ele alınmasının ardından olay ilgili Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gelin M.C.'nin yargılandığı cinayet davasına dönüştü. Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki bugün görülen davaya tutuksuz sanık Müge Canpolat, Ümit Canpolat'ın yakınları ve avukatlar katıldı. Duruşmada kendini savunan M.C., olayın bu noktaya gelmesinin nedenin ölen eşinden kendisine kalan ev olduğunu söyledi.

İddia makamı M.C.'nin eşe karşı kasten öldürme suçuyla cezalandırılmasını isterken, yapılan yargılama sonucu mahkeme heyeti M.C. sanığın beraatine hükmetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı