Haberler

AK Parti'den Kayseri'de danışma meclisi toplantıları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de AK Parti'nin Kocasinan ve Talas ilçelerinin danışma meclisi toplantıları gerçekleştirildi.

Kayseri'de Ak Parti'nin Kocasinan ve Talas ilçelerinin danışma meclisi toplantıları gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas İlçe Danışma Meclisi Toplantısı Talas Belediyesi Meclis Salonu'nda, Kocasinan İlçe Danışma Meclisi Toplantısı ise İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapıldı.

Toplantılara AK Parti Orta Anadolu Bölge Koordinatörü Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, AK Parti Kayseri il Koordinatörü Afyonkarahisar Milletvekili, TBMM Katip Üyesi İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayradar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ile partililer katıldı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, programdaki konuşmasında teşkilatların önemine değinerek, toplantıların hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılç da Kayseri'yi daha iyi noktalara taşımak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirterek, coşkulu şekilde gerçekleşen toplantılardan ötürü teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ise teşkilat toplantılarının önemli olduğunu belirterek, toplantıların hayırlara vesile olmasını diledi.

Kaynak: AA
Tarih yeniden yazıldı! Filenin Sultanları, Milletler Ligi şampiyonu

Tarih yeniden yazıldı! Filenin Sultanları, Milletler Ligi şampiyonu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 çocuk annesi Bedriye’nin katil zanlısı eşi çıktı: Boğup taksiyle ormana taşımış

Öldürdü, kayıp ihbarında bulundu! Oyunu HTS kayıtları bozdu
Mehmet Akif Üstündağ: Burada bitmedi, bizim hayallerimiz var

Şampiyonluk gelir gelmez yeni hedefi belirledi

Yeşil altın hasadı başladı: Milyonların sofrasını süslüyor

Yeşil altın hasadı başladı: Milyonların sofrasını süslüyor
İran'dan Ukrayna'ya tehdit: Akılsızca eylem cevapsız kalmayacak

ABD bitti, Ukrayna başladı: İran'ın mesajı net
CHP Düzce İl Binasında yeni yönetim kapıyı tekmeyle kırarak içeri girdi

Baba ocağına böyle girdi! Bir de kaydettirdi

Tek başına bir takım! Vargas, Brezilya'nın kabusu oldu

Tek başına bir takım! Koca ülkenin korkulu rüyası oldu
Yeni telefon alacaklar için kötü haber! Çip fiyatlarına zam yolda

Telefon almayı düşünüyorsanız elinizi çabuk tutun! Kötü haber geldi