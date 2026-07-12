Kayseri'de çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Kiçiköy Mahallesi'ndeki Talas Millet Bahçesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda 3 kişi bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, şüpheli İ.C.K'yi gözaltına aldı.