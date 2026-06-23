Kayseri'nin Talas ilçesinde 10 aylık bebeğin arabada unutulduğu bilgisi üzerine olay yerine giden basın mensupları ile gerginlik yaşayan kadın, gerginliğin bebeğin arabada unutulması bilgisinin üzerine yaşandığını söyleyerek, "Bebeği arabada unutmadık, otomatik kilidin mağduru olduk" dedi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kiçiköy Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde bulunan Millet Bahçesi'nin otoparkında park halindeki bir aracın içinde 10 aylık bebek mahsur kaldığı bilgisi üzerine olay yerinde giden basın mensupları ile bebeğin annesi ve yakınları arasında gerginlik yaşandı.

Yaşanan gerginlik ile ilgili açıklama yapan bebeğin yakınlarından Azra Aksoy, "Dün arkadaşlarımla beraber Talas Millet Bahçesi'ne hava almaya çıkmıştık. İşimiz bittiğinde eve dönmek için araçlarımıza binerken arabayı çalıştırdık. Arkadaşımın bebeğini araç koltuğuna yerleştirdik. Arkadaşım şoför koltuğuna geçmek isterken aracın kapısı kapandı ve otomatik kilit devreye girdi. Biz ister istemez bir panik haline girdik ve 112 ekiplerine haber verdik. İtfaiye, polis, ve çevredekiler müdahil oldular. Daha sonra basın ekiplerinden arkadaşlar geldiler tabi. Bu sırada bebek için biz işte camdan video izleterek hani bebeğin korkmasını vesaire engelledik. O sırada arkadaşlar çekim yaparken biz çekmemelerini söylediğimiz halde devam ettiler. Onlara da bebeği araçta unuttuğumuz bilgisi verildiği için böyle bir durum yaşanmış. Aslında biz arabada bebeği unutmadık. Başından beri bebeğin yanındaydık. Biz sadece bebeği orada sakin tutup ya ekiplerin müdahale etmesi ya da yedek anahtarımızın gelmesini bekledik. Çocuk bana ait değil. Arkadaşımın çocuğu. Öncelikle bunu belirtmek isterim ve kesinlikle çocuğa dair bir unutulma, bir arabada bırakma veya çocuğu önemsememe gibi durum söz konusu değil. Biz her zaman yanındaydık sadece aracın otomatik kilidinin devreye girmesi çok ani oldu" dedi.

Aksoy, insanların araç kilitleri noktasında da dikkatli olmaları gerektiğini söyleyerek, "Biz de panik yaşadık. Bu yüzden basındaki arkadaşlarla biraz gerginlik yaşamış olduk. Hani ne basındaki arkadaşlarla ilgili bir sorunumuz var ne de bebeğimizle ilgili bir sorunumuz var. Buradan insanlara sadece daha dikkatli olmalarını söylüyoruz. Maksimum dikkatli olsak bile böyle şeyler herkesin başına gelebiliyor. Benim sadece düzeltmek istediğim; biz bebeği araçta unutmadık. Sadece biz otomatik kilidin mağduru olduk. O şekilde belirtmek isterim" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı