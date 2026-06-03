Parkta bıçaklanan şahıs 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Kayseri'nin Talas ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 1 Haziran'da Harman Mahallesi'nde bir parkta, Tugay Ç. (35) ile kimliği belirlenemeyen şahıslar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine Tugay Ç. aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de Tugay Ç'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Tugay Ç. doktorların tüm müdahalelerine rağmen 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Tugay Ç.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı