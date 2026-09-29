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Kayseri Talas'ta balkonda merdiven kayınca 13. kattan düşen kadın öldü

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Kayseri Talas'ta balkonda merdiven kayınca 13. kattan düşen kadın öldü
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Kayseri'nin Talas ilçesinde balkonunu temizlediği sırada altındaki merdivenin kayması sonucu 13. kattan düşen 49 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken kadının cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde balkon temizlediği sırada altındaki merdivenin kayıp düşmesi sonucu 13. kattan aşağı düşen kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi Alperen Caddesi'nde meydana gelen olayda; D.Ş. (49) iddiaya göre 13. kattaki evinin balkonunu temizlerken altındaki merdivenin kayması sonucu aşağı düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde D.Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen talihsiz kadının cenazesi, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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