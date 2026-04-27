Kayseri'de trafikte kavga amaçlı araçlarından inen 2 sürücüye 560 bin lira ceza

Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde trafikte kavga amaçlı araçlarından inen 2 sürücüye 560 bin lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir sosyal medya platformundaki "Erciyes Caddesi'nde başlayan tartışma Talas Bulvarı'nda büyüdü" konulu paylaşım üzerine çalışma başlattı.

Araçları tespit eden ekipler, kısa sürede ulaştığı 2 sürücüye, Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 560 bin lira cezai işlem uyguladı.

Ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulan ve araçları 60 gün trafikten men edilen sürücülere ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, başka bir aracın plakasında değişiklik yapıldığını tespit eden ekipler, sürücüye 140 bin lira ceza kesti. Araç ise 60 gün trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Murat Asil
