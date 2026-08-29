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Talas'ta çöp evden 5 kamyon atık çıkarıldı

Talas'ta çöp evden 5 kamyon atık çıkarıldı
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Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde bir evden 5 kamyon çöp çıkarıldı.

Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde bir evden 5 kamyon çöp çıkarıldı.

Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'ndeki bir evle ilgili ihbarı değerlendiren zabıta ekipleri, harekete geçti.

Ekiplerin incelemeleri sonucu konutun "çöp ev" niteliğinde olduğu tespit edilirken, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun ilgili kararı doğrultusunda gerekli çalışmalar yapıldı.

Evde biriken yaklaşık 5 kamyon atık, ekipler tarafından çıkarıldı. Daha sonra konutta gerekli ilaçlama ve temizlik çalışmaları da yapılarak halk sağlığı açısından oluşabilecek risklerin önüne geçildi.

Konutta ikamet eden 71 yaşındaki A.Y'nin psikolojik sorunları olduğu ve 2 yetişkin çocuğuyla birlikte yaşadığı öğrenildi.

Çocuklarının da yardım talebi doğrultusunda A.Y, polis eşliğinde sağlık kuruluşuna götürüldü.

Kaynak: AA
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