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Talas'ta Öğrenci Yurtları Hızla Yükseliyor: 3 Bin Kişilik Yurt Tamamlandı, 4 Bin Kişilik İnşaat Başladı

Talas'ta Öğrenci Yurtları Hızla Yükseliyor: 3 Bin Kişilik Yurt Tamamlandı, 4 Bin Kişilik İnşaat Başladı
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Kayseri’nin Talas ilçesinde öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılamaya yönelik yurt yatırımları hızla devam ediyor.

Kayseri'nin Talas ilçesinde öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılamaya yönelik yurt yatırımları hızla devam ediyor. Tamamlanan 3 bin kişilik öğrenci yurdun da incelemelerde bulunan heyet, yapımı yeni başlayan 4 bin kişilik yurt projesi hakkında da bilgi aldı.

Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ile ilgili ilçe ve şube müdürlerinin katılımıyla Talas ilçesinde yapımı tamamlanan 3 bin kişilik öğrenci yurdun da incelemelerde bulunuldu. Gerçekleştirilen ziyarette yurdun son aşamadaki çalışmaları yerinde incelenirken, yetkililerden projenin mevcut durumu ve hizmete açılış süreci hakkında bilgi alındı. Modern yapısı ve yüksek kapasitesiyle dikkat çeken yurdun, 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilerin hizmetine sunulması planlanıyor.

4 bin kişilik yeni yurt inşaatı başladı

Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ihalesi geçen haftalarda tamamlanan ve yapımına başlanan 4 bin kişilik yeni öğrenci yurdu inşaat alanında incelemelerde bulundu. Yetkililerden devam eden çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan heyet, projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesini değerlendirdi. Talas'ta tamamlanan ve yapımı devam eden yurt yatırımlarıyla birlikte öğrencilerin güvenli, konforlu ve modern ortamlarda barınma ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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