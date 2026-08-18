Haberler

Kayseri'de otel cinayeti: Kadını 5. kattan atan şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Talas'ta bir otelde tartıştığı kadını 5. kattan atarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan N.C.Ş., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Zanlının sosyal medyada cinayeti itiraf ettiği video paylaştığı öğrenildi.

Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde, otel odasında tartıştığı kadını 5. kattan atarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Mevlana Mahallesi'nde otelde konaklayan S.G'yi dün çıkan kavgada 5. kattaki odanın penceresinden attığı iddiasıyla gözaltına alınan N.C.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan olayın ardından sosyal medyada video paylaşan zanlı N.C.Ş. cinayeti itiraf etti. N.C.Ş. paylaşımında, "Kardeşlerim, ağabeylerim, canlarım, hakkınızı helal edin. Bana yapılanı unutmadım. Onu camdan attım. Sonucum cezaevi, ben de biliyorum. Hakkınız helal edin, benden yana helal olsun." ifadelerini kullandı.

Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi'ndeki 14 katlı bir otelde konaklayan N.C.Ş. (30) ile S.G. (28) arasında dün çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.C.Ş'nin, S.G'yi 5. kattaki odanın penceresinden attığı iddia edilmişti.

Kadın olay yerinde hayatını kaybetmiş, şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
Ünlü gıda devlerine 'şeker' soruşturması! İşte o şirketlerin tam listesi: Bazıları kahvaltılarımızın vazgeçilmezi

8 ilde gıda devlerine operasyon! İşte o firmaların tam listesi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

1500 yıl önce ölen genç kadının mezarından çıkana bakın

1500 yıl önce ölen genç kadının mezarından çıkana bakın
8 ilde 'şeker' soruşturması! 25 şirkette arama yapıldı, 47 şüpheli ifadeye çağrıldı

8 ilde "şeker" soruşturması! 25 şirkette arama yapıldı
Telefon piyasasında dengeler değişiyor! Dev markalardan beklenmedik hamle

Telefon piyasasında dengeler değişiyor! Dev markalardan şaşırtan karar
Büyük aşk hız kesmeden devam ediyor! Ünlü çiftin keyfine diyecek yok

Daha fazla saklanmadılar!

Türkiye’nin ikinci yerli otomobili geliyor! Arkasında sanayi devi var

Türkiye’nin ikinci yerli otomobili geliyor! Arkasında sanayi devi var
Otoyolda makas atarak giden 17 yaşındaki genç, feci kazada yaşamını yitirdi

Daha hayatının baharındaydı! Makas atan genç feci kazada can verdi
Geri dönüyor! Icardi'nin yeni takımı bomba

Geri dönüyor! Yeni takımı bomba