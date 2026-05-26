Darbedilen kadına yardım eden 2 kardeş bıçakla yaralandı

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir kadını darbeden şüpheliyi uyaran 2 kardeş bıçaklanarak yaralandı. Şüpheli kadını da yanına alarak kaçtı.

KAYSERİ'nin Talas ilçesinde bir kadını darbeden şüpheliyi uyaran 2 kardeş bıçaklanarak yaralandı. Olayın ardından kadını da beraberinde götüren şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Elçibey Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde F.K. ve F.K. isimli 2 kardeş bir kadının darbedildiğini gördü. Kimliği belirlenemeyen şüpheliyi uyaran ve kadını kurtarmaya çalışan 2 kardeş çıkan tartışmada bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşler ilk müdahalelerinin ardından Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma sürerken polis ekipleri, darbettiği kadını da yanına alarak olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
