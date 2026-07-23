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Büyükşehir Belediyesi Kerkük Bulvarı'nı 4 bin ton asfaltla yeniliyor

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Talas Bulvarı ile Aşık Veysel Bulvarı'nı bağlayan Kerkük Bulvarı'nda gece saatlerinde asfalt serim çalışması başlattı. 1,6 km uzunluğundaki yola 4 bin ton sıcak asfalt serilecek, 14 milyon liralık yatırımla trafik yoğunluğunun azaltılması ve yol güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve sürüş konforunu artırmak amacıyla başlattığı yol bakım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, bu kapsamda kentin önemli ana arterlerinden Talas Bulvarı ile Aşık Veysel Bulvarı'nı birbirine bağlayan Kerkük Bulvarı'nda asfalt aşınma tabakası serim çalışması başlattı.

Sürücülerin mağduriyet yaşamaması ve şehir içi trafiğin aksamaması amacıyla yürütülen çalışmalar, gece 22.00 ile sabah 07.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.

Yapılan çalışmayla yolun uzun ömürlü ve dayanıklı bir yapıya kavuşturulması ile ulaşım güvenliğinin en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor.

Proje tamamlandığında, toplam bin 600 metre uzunluğundaki gidiş-geliş güzergahına 4 bin ton sıcak asfalt serilmiş olacak.

Yaklaşık 14 milyon lira maliyetle hayata geçirilen yatırım sayesinde, bölgedeki trafik yoğunluğunun rahatlatılması ve yol standardının artırılması planlanıyor.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün
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