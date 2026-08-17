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Kayseri'de otel dehşeti: Kadın 5. kattan atıldı

Kayseri'de otel dehşeti: Kadın 5. kattan atıldı
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Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde, otel odasında tartıştığı kadını 5. kattan atarak ölümüne neden olduğu öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde, otel odasında tartıştığı kadını 5. kattan atarak ölümüne neden olduğu öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi'ndeki 14 katlı bir otelde konaklayan N.C.Ş. (30) ile S.G. (28) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.C.Ş'nin, S.G'yi 5. kattaki odanın penceresinden attığı iddia edildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otelin asma katına düşen kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından şüpheli N.C.Ş. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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