Kayseri'de Kadın Cinayeti Protesto Edildi

KAYSERİ'nin Talas ilçesinde Nurettin Can Şahin'in (30) otel odasında tartıştığı Selin Gökhan'ı (28) bıçaklayıp, 5'inci kattan atarak öldürmesinin ardından kentte Kadın Platformu üyeleri protesto eylemi yaptı.

Olay, önceki gün gece saatlerinde Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi'ndeki bir otelde meydana geldi. 14 katlı otelin 5'inci katındaki odada Nurettin Can Şahin ile Selin Gökhan arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şahin, Selin Gökhan'ı bıçaklayıp, odanın penceresinden attı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otelin asma katına düşen Selin Gökhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Gökhan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yakalanan şüpheli Nurettin Can Şahin, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

VİDEO İLE İTİRAF ETMİŞ

Selin Gökhan'ın otel odasından boşluğa atarak öldüren Nurettin Can Şahin'in, olaydan sonra çektiği videoda cinayeti itiraf ettiği ortaya çıktı. Şahin'in, videoda, "Sonucum cezaevi ben de biliyorum. Hakkınızı helal edin" dediği ortaya çıktı.

KADIN PLATOFORMLARINDAN 'SESİZ KALMIYORUZ' EYLEMİ

Selin Gökhan'ın otel odasından atılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili Kayseri Kadın Platformu üyesi kadınlar Cumhuriyet Meydanı'nda sloganlar atarak eylem yaptı. Platform adına konuşan Eyza Türker, "Dün ilimizde yine vahşi bir kadın cinayeti işlendi. 28 yaşında gencecik bir kadın, Selin Gökhan, önce bıçaklandı, ardından pencereden atılarak yaşamdan koparıldı. Daha da ürkütücü olan, şüphelinin olayın ardından bir video çekerek cinayeti itiraf etmesidir. Bu görüntüler yalnızca bir failin itirafı değildir. Aynı zamanda kadınlara yönelik şiddette caydırıcılığın ve cezasızlık algısının yeniden sorgulanmasını gerektiren ağır bir alarmdır. Bir insanın, bir kadının yaşamına son vermeyi göze alabilmesi ve ardından bunu böylesine rahatlıkla anlatabilmesi karşısında hepimizin sorması gereken bir soru vardır. Kadınların yaşamını korumak için daha ne olması gerekiyor? Selin Gökhan artık aramızda değil. Bir kadın daha öldürüldü. ve biz yine aynı soruları sormak zorunda bırakılıyoruz: Daha kaç kadın öldürülecek? Daha kaç kez son olsun diyeceğiz? Daha kaç cinayetin ardından meydanlarda buluşacağız? Kadınların öldürülmesi kader değildir. Öfke, kıskançlık, namus, tartışma, ayrılık ya da başka herhangi bir gerekçe, bir kadının yaşam hakkını elinden almanın bahanesi olamaz" dedi.

'KADINLARIN İSİMLERİNİ MEYDANLARDA HAYKIRMAK İSTEMİYORUZ'

Kadın cinayetleriyle mücadelede cezasızlık algısına hiçbir şekilde izin verilmemesi gerektiğine de vurgu yapan Türker, "Biz kadınlar artık yalnızca cinayetlerin ardından açıklama yapmak, öldürülen kadınların isimlerini meydanlarda haykırmak istemiyoruz. Biz bir sonraki kadının öldürülmemesini istiyoruz. Bunun için şiddeti ortaya çıkmadan önleyen, risk altındaki kadınları etkin biçimde koruyan, tehdit ve şikayetleri ciddiyetle değerlendiren ve faillerde oluşabilecek cezasızlık algısını ortadan kaldıran bütüncül, kararlı ve sürdürülebilir bir devlet politikası istiyoruz. Buradan Adalet Bakanlığına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na, kolluk kuvvetlerine, yargı makamlarına ve kadınların yaşam hakkını korumakla sorumlu tüm kamu kurumlarına sesleniyoruz; Kadına yönelik şiddetle mücadelede mevcut koruma mekanizmaları eksiksiz ve etkin biçimde işletilmelidir. Şiddet tehdidi altında bulunan kadınların başvuruları hiçbir biçimde küçümsenmemeli, aile meselesi ya da kişisel mesele olarak görülmemelidir. Risk değerlendirmeleri zamanında yapılmalı, koruma kararları yalnızca kağıt üzerinde kalmamalı, uygulanıp uygulanmadığı etkin biçimde denetlenmelidir. Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleriyle mücadelede cezasızlık algısına hiçbir şekilde izin verilmemelidir" diye konuştu.

'BİR KADININ DAHA ÖLDÜRÜLMESİNİ BEKLEMEYECEĞİZ!'

Cinayetin soruşturma ve yargılama sürecinin takipçisi olacaklarını belirten Türker, "Selin Gökhan cinayetinde de etkin bir soruşturma yürütülmesini, tüm delillerin eksiksiz toplanmasını ve adaletin hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak biçimde sağlanmasını istiyoruz. Kayseri Kadın Platformu olarak soruşturma ve yargılama sürecinin takipçisi olacağız. Çünkü biz yalnızca Selin'in katilinin cezalandırılmasını istemiyoruz. Bir sonraki Selin'in öldürülmemesini istiyoruz. Kadın cinayetlerini normalleştirmenize izin vermeyeceğiz! Bir kadının daha öldürülmesini beklemeyeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı