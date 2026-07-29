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Buldukları 700 bin liralık altın ve dövizi sahibine ulaştıran görevliler ödüllendirildi

Buldukları 700 bin liralık altın ve dövizi sahibine ulaştıran görevliler ödüllendirildi
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Kayseri'de Talas Belediyesinin mesire alanında buldukları 700 bin lira değerindeki altın ve dövizi sahibine ulaştıran güvenlik görevlileri, Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından ödüllendirildi.

Kayseri'de Talas Belediyesinin mesire alanında buldukları 700 bin lira değerindeki altın ve dövizi sahibine ulaştıran güvenlik görevlileri, Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından ödüllendirildi.

Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı'nda devriye görevi yapan güvenlik görevlileri Ahmet Şen ile Şaban Can Karlı, içerisinde yüklü miktarda altın ve döviz bulunan bir çanta buldu.

Durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildiren ekipler, yapılan titiz çalışma sonucunda çantanın sahibine ulaşarak yaklaşık 700 bin lira değerindeki altın ve dövizi eksiksiz şekilde teslim etti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, örnek davranış sergileyen güvenlik görevlilerini makamında ağırladı.

Görevlilere teşekkür eden Yalçın, takdir belgesinin yanı sıra güvenlik görevlilerine 15 yevmiye tutarında para ödülüyle taltif edilmesine karar verdiklerini belirtti.

Kendilerine gösterilen teveccühten dolayı teşekkür eden güvenlik görevlisi Karlı ise "Kurumumuz ve Belediye Başkanımız Yalçın adına çalışıyoruz. Görevimizi layıkıyla yapmaya çalıştığımızdan dolayı başkanımız ve belediyemize yakışır şekilde hareket ediyoruz. Hem Allah katında hem de kurumumuz adına görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Güvenlik görevlisi Şen de eşyalarını kaybeden ailenin mutluluğunun kendilerini de mutlu ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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