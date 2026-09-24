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Kayseri Talas'ta mühürlü rezidansa giren hırsızlar 36 daireden bazılarını soydu

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Kayseri Talas'ta mühürlü rezidansa giren hırsızlar 36 daireden bazılarını soydu
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Kayseri'nin Talas ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle mühürlü bulunan 9 katlı rezidansın giriş kapısı kırılarak içeri giren hırsızlar, 36 daireden bazılarını soydu. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde mühürlü 36 daireli rezidansta hırsızlık yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi Oğulcuklu Caddesi'nde yer alan ve henüz belirlenemeyen nedenle mühürlü bulunan 9 katlı rezidansın giriş kapısı kırılarak içeri hırsızlar girdi. Hırsızlar, bina içerisindeki 36 daireden bazılarını soydu.

Durumun fark edilerek haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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