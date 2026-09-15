Kayseri’de bıçaklanan şahıs kafeye sığındı: 1 yaralı

Kayseri'nin Talas ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan şahıs, kafeye sığındı. Polis ekipleri, kaçan 5 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Tepebağlar Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, A.Ö. ile isimleri öğrenilemeyen 5 şahıs arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ö. bıçaklanarak yaralandı. A.Ö. çevrede bulunan bir kafeye sığınırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından A.Ö.'yü ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri olaya karışan 5 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı