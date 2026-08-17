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Kadını 5. Kattan Atıp Videoyla İtiraf Etti

Kadını 5. Kattan Atıp Videoyla İtiraf Etti
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Kayseri Talas'ta N.C.Ş., tartıştığı Selin Gökhan'ı bıçaklayarak 5. kattan attı ve üzerine eşya fırlattı. Kurban hayatını kaybetti, zanlı gözaltına alındı. Şüpheli, cinayeti çektiği videoyla itiraf etti.

Kayseri'nin Talas ilçesinde tartıştığı kadını bıçaklayarak 5. kattan aşağı atan zanlı, cinayeti çektiği video ile itiraf etmiş.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi üzerinde bulunan 14 katlı bir otelde meydana gelen olayda, N.C.Ş. (30) ile Selin Gökhan (28) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine N.C.Ş., Selin Gökhan'ı 5'inci kattan aşağı attı. Hızını alamayan N.C.Ş. asma kata çakılan kadının üzerine odada bulunan eşyaları da attı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Selin Gökhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli N.C.Ş. de polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, kadının aşağı düşmeden önce vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı öğrenildi. Öte yandan cinayet zanlısı N.C.S.; kadını öldürdükten sonra çektiği video ile suçunu itiraf etti. N.C.S. paylaştığı videoda; "Ağabeylerim, canlarım; hakkınızı helal edin. Bana yapılanı unutmadım ve onu camdan attım. Sonucum cezaevi, hakkınızı helal edin. Benden yana helal olsun. Benim gibi insanı katil edenleri unutmam" ifadelerini kullandığı görüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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