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Otomobilinde 5 kilo esrarla yakalanan CHP'li meclis üyesi tutuklandı

Otomobilinde 5 kilo esrarla yakalanan CHP'li meclis üyesi tutuklandı
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Kayseri'de jandarma ekiplerince durdurulan otomobilin bagajında 5 kilo kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan CHP Talas Belediye Meclis Üyesi Alaattin Can Akkılıç tutuklandı. CHP, hakkında kesin ihraç istemiyle disiplin süreci başlattı.

KAYSERİ'de, otomobilinin bagajında 5 kilo kubar esrar ile yakalanan CHP Talas Belediye Meclis Üyesi, Avukat Alaattin Can Akkılıç tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesinde, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, bagaja gizlenmiş 5 kilogram kubar esrar ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu ilişkin Avukat Alaattin Can Akkılıç, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. CHP Talas Belediye Meclis Üyesi olduğu belirtilen Akkılıç, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

PARTİDEN KESİN İHRAÇ İSTEMİYLE DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLATILDI

CHP Kayseri İl Başkanlığı, sanal medya hesabından konuyla ilgili yazılı açıklama paylaştı. Yapılan açıklamada, "Talas Belediye Meclis Üyesi Alaattin Can Akkılıç hakkında kamuoyuna yansıyan ve adli makamlara intikal eden gelişmeler üzerine Cumhuriyet Halk Partisi olarak gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi; hukukun üstünlüğünü, kamu görevinde etik ilkeleri ve toplum vicdanını her şeyin üzerinde tutan bir siyasi partidir. Hiçbir kişi ya da makam, partimizin temel değerlerinin ve ilkelerinin üzerinde değildir. Bu çerçevede, Alaattin Can Akkılıç hakkında yürütülen adli sürecin ciddiyeti dikkate alınarak, parti tüzüğümüz ve disiplin hükümlerimiz doğrultusunda partiden kesin ihraç istemiyle disiplin süreci başlatılmış olup, parti üyeliği ve partiyle ilişiği sonlandırılmıştır. Yargı sürecinin bağımsızlığına ve masumiyet karinesine saygımız tamdır. Adli sürecin sonucunu ilgili makamlar belirleyecektir" denildi.

'HUKUKİ SÜREÇLERİN TAKİPÇİSİYİZ'

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da konuya ilişkin Talas Belediyesi'nde açıklamalarda bulundu. Bazı basın yayın organlarında, meclis üyesinin CHP'li değil AK Partili olduğu yönünde haberler yapıldığını belirten Hüseyin Okandan, "Dün akşam cereyan eden bir hadise, bir meclis üyesinin 5 kilo uyuşturucu yakalattığı, bununla alakalı gerekli emniyet işlemlerinin, hukuki işlemlerin yapıldığı ve tutuklandığının haberlerini gördük. Burada gayet doğal bir insani tepki verdik. Allah bizlerden ırak eylesin, gençlerimizi toplumumuzu bu işten ıslah etsin korusun. 'AK Parti Talas Meclis Üyesi uyuşturucu yakalattı' diye haberler yayın organlarınca hemen empoze edildi. Gerekli işlemler de başladı. Hukuki süreçlerin de takipçisiyiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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