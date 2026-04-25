Okullar futbolda Türkan Altun Anadolu Lisesi şampiyon oldu
Okul Sporları B Gençler İl Birinciliği Finali'nde rakibini penaltı atışları sonunda mağlup eden Talas Türkan Altun Anadolu Lisesi, Kayseri şampiyonu oldu.
Kayseri'de Argıncık Amatör Spor Tesisleri'nde düzenlenen Okul Sporları B Gençler İl Birinciliği Finali'nde Somuncu Baba Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Talas Türkan Altun Anadolu Lisesi karşılaştı. Normal süresi 0-0 sona eren mücadelede şampiyon, penaltı atışlarıyla belirlendi.
Rakibine üstünlük kuran Talas Türkan Altun Anadolu Lisesi, il birincisi olarak büyük sevinç yaşadı. Şampiyon takım Kayseri'yi bölge finallerinde temsil etme hakkı kazandı. - KAYSERİ