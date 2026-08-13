Talas'ta Cadde Ortasında Top Oynayan Grup Trafiği Tehlikeye Attı

Kayseri'nin Talas ilçesinde kızlı-erkekli bir grup, trafiğin güvenliğini hiçe sayarak işlek caddede top oynadı. Araçların gelişine aldırış etmeyen şahısların rahatlığı pes dedirtti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yukarı Mahalle Şehit Komandolar Caddesi'nde meydana gelen olayda, kızlı-erkekli 10 kişilik bir grup, cadde ortasında top oynadı. Kentteki en işlek caddelerden birinde grubun bu duyarsız davranışları, çevredeki vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla izlendi. Bir çok aracın geçtiği caddede, trafiğin güvenliğini tehlikeye atan grubun rahatlığı adeta pes dedirtti.

Caddede top oynamaya devam eden grup, bir süre sonra dağıldı. Eğlence esnasında bir kazanın yaşanmaması, yüreklere su serpti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı