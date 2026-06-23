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Bebeğini arabada unuttu, hıncını gazetecilerden çıkardı

Bebeğini arabada unuttu, hıncını gazetecilerden çıkardı
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Kayseri Talas’ta 10 aylık bebeğini arabada unutan kadın ve yakınları, olayı haber yapmak isteyen gazetecilere saldırarak tehdit etti. Bebek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde 10 aylık bebeğini arabada unutan kadın ve yakınları, durumu haber yapmaya gelen gazetecilere saldırarak tehdit etti. 10 aylık bebek itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla araçtan kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kiçiköy Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde bulunan Millet Bahçesi'nin otoparkında park halindeki bir aracın içinde 10 aylık bebek mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından aracın camı kırılarak, mahsur kalan 10 aylık bebek araçtan kurtarıldı. 10 aylık bebeği arabada bırakan anne ve yakınları ise olay yerine gelerek haber yapmak isteyen basın mensuplarına saldırdı. Basın mensuplarının kamerasına müdahale eden anne ve yakınları görevini yapmak için otoparka gelen gazetecileri tehditler savurdu.

Gazetecilerin görüntü almasına da kameralarını ellerinden almaya çalışan şahıslar, ekiplere de zor anlar yaşattı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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