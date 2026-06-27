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Kırgızistan'da arama kurtarma operasyonunda akıntıya kapılan dalgıç hayatını kaybetti

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Kırgızistan'ın Talas bölgesinde nehirde kaybolan genci arama çalışmalarına katılan 32 yaşındaki acil durum görevlisi ve kurtarma dalgıcı Askar Kazıbekov, akıntıya kapılarak ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti.

Kırgızistan'ın Talas bölgesinde, nehirde kaybolan bir genci arama çalışmalarına katılan 32 yaşındaki acil durum görevlisi ve kurtarma dalgıcı Askar Kazıbekov hayatını kaybetti.

Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Talas Nehri'ndeki operasyon sırasında akıntıya kapılarak ağır yaralanan Kazıbekov, acilen hastaneye kaldırıldı.

Dalgıç, doktorların tüm tıbbi müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kırgızistan Cumhuriyeti Acil Durumlar Bakanlığı, yaşamını yitiren personeli için taziye mesajı yayınladı.

Kazıbekov'un ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilenen açıklamada, "Merhum çalışanımızın cesareti, özverisi ve mesleki görevine olan bağlılığı, meslektaşlarının hafızasında sonsuza dek kalacaktır." denildi.

Gönüllü ekibiyle birlikte arama kurtarma faaliyetlerine destek veren Talas Milletvekili Dastanbek Cumabekov ise nehirde kaybolan genci bulmak için yürütülen çalışmaların 34 kilometrelik geniş bir alanda aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur
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